В Польше подписали офсетные договоры, касающиеся покупки систем ПРО Patriot 26.03.2019, 22:15

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Первые такие документы Польша подписала в конце марта 2018 года.

В Польше были подписаны очередные офсетные договора в рамках первой фазы программы «Висла», то есть покупки противоракетных комплексов Patriot. Первые такие документы Польша подписала в конце марта 2018 года, передает «Радио Польша».

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что важно то, что бенефициаром офсетных договоров является Польская оружейная группа (Polska Grupa Zbrojeniowa). Министр отметил, что Польская оружейная группа также создаст лабораторию, в которой будут проводиться испытания.

Заместитель главы программы ракет в американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation Джей Питман отметил, что подписанные соглашения включают Польскую оружейную группу в систему производства и поставок оружия его концерна.

«Мы очень довольны потенциалом этих соглашений, в частности, лабораторией для проведения испытаний. В сотрудничестве с Польской оружейной группой Lockheed Martin будет выполнять производственные обязательства в тесной связи с цепочкой поставок», - сказал Джей Питман.