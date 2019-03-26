Комитет Конгресса США потребовал обнародовать документы о попытках отстранить Трампа от власти 1 26.03.2019, 22:32

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Резолюция комитета была поддержана единогласно - за нее проголосовали как демократы, так и республиканцы.

Комитет юстиции Палаты представителей призвал Минюст США обнародовать документы, которые касаются бесед высокопоставленных американских чиновников о возможном отстранении от власти президента США Дональда Трампа, передает svoboda.org.

Резолюция комитета была поддержана единогласно — за неё проголосовали как демократы, так и предложившие текст республиканцы. После одобрения Комитетом юстиции резолюция будет вынесена на голосование в Палате представителей. В случае принятия её депутатами, американскому Минюсту будет направлена формальная просьба о предоставлении имеющейся документации.

Речь идёт о действиях заместителя генпрокурора США Рода Розенштейна и бывшего заместителя ФБР Эндрю Маккейба. Последний рассказал о планах Розенштейна записывать разговоры с Дональдом Трампом. Маккейб также утверждал, что заместитель генпрокурора размышлял над возможностью импичмента президента при помощи американской конституции. По словам бывшего главы ФБР, Розенштейн вел с ним разговоры на эти темы после избрания Трампа в 2016 году.

Чиновники могли обсуждать возможность принудительного отстранения президента Трампа от должности на основании 25-й поправки к Конституции США. Согласно последней, президент может быть лишен поста по медицинским показаниям, однако для этого требуется решение большинства членов правительства.

"Род поднял эту тему и обсудил со мной, сколько членов кабинета могли бы поддержать такой шаг. Честно говоря, я мало что мог сказать по этому вопросу. Поэтому я просто слушал, что скажет он. Это был невероятно напряженный момент", – заявил в феврале этого года Эндрю Маккейб.

Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн отрицает эти утверждения.