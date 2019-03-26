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В украинской деревне возле границы с Беларусью нашли дом 1587 года постройки

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  • 26.03.2019, 22:40
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Древнейший деревянный дом Украины находится на Волыни в селе Самары.

На Волыни в селе Самары (всего в нескольких километрах от Беларуси) нашли древнейший деревянный дом Украины. Год постройки дома датируется 1587 годом.

Дом обнаружен архитектором Сергеем Верговским в 1970 году, — сообщил Николай Андрусик в группе «Теревені про Любешів» .

Дом в Самарах — редкий образец древнего жилья. Это дом без сеней с дымным отоплением. Стены сделаны из сосны. Крыша двухскатная из соломы. На фронтонах ветровые доски с «коньками».

На стене хаты указана дата постройки — 1587. Сейчас этот дом находится в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.


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