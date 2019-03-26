Выборы президента Украины: пять прогнозов Atlantic Council 2 26.03.2019, 23:35

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Аналитический центр Atlantic Council публикует прогнозы относительно первого тура президентских выборов в Украине.

Издание The Irish Times пишет о трех ключевых кандидатах в президенты Украины. А сайт European Council on Foreign Relations публикует статью с заголовком «Почему Украина может сделать президентом актера?».

Американский исследователь Брайан Меффорд в статье для американского аналитического центра Atlantic Council предлагает несколько прогнозов относительно первого тура президентских выборов, который должен состояться в Украине 31 марта, пишет «Радіо Свобода».

Во-первых, Мэффорд считает, что нынешние выборы, вероятно, будут чистыми и наименее фальсифицированными за всю историю Украины. К счастью, повышенное внимание к потенциальным проблемам выборов помешало многим попыткам мошенничества и улучшило общее поведение в кампании, говорится в статье.

Во-вторых, президенту Украины Петру Порошенко и бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко необходима высокая явка избирателей, чтобы попасть во второй тур. Владимир Зеленский туда попадет, и вопрос лишь в том ‒ с кем. Рассматривая результаты опросов за предыдущую неделю, автор прогнозирует, что вместе с Зеленским во второй тур с большей вероятностью попадает именно Порошенко.

В-третьих, автор убежден, что если Порошенко не попадет во второй тур выборов, то винить следует генерального прокурора Юрия Луценко. «Несмотря на тесную дружбу, кажется, что Юрий Луценко делает все возможное для того, чтобы президент проиграл гонку», ‒ считает автор. Он приводит в пример недавние заявления генпрокурора относительно посла США в Украине и объясняет: для победы Порошенко нуждается в поддержке США. «Было бы целесообразно выгнать Луценко из Украины до конца кампании и как можно быстрее заменить его», ‒ убежден автор.

В-четвертых, если Тимошенко не попадет во второй тур, это будет из-за ее самоуверенности. Автор отмечает, что она видит в выборах скорее коронацию, чем конкурентное соревнование. Ее кампания потерпела неудачу, когда она раскритиковала исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун за то, что ее «прислали иностранцы для проведения экспериментов над украинцами».

В-пятых, Мэффорд советует не обращать внимание на нынешние соцопросы относительно возможных результатов второго тура, потому что динамика будет совсем другой. Нынешние опросы свидетельствуют, что Зеленский легко победит во втором туре. Но те, кто говорит, что голосуют за комедийного актера, на самом деле голосуют не за него, а против статус-кво, и Зеленский является классическим «кандидатом протеста». Первый тур дает избирателям возможность продемонстрировать свое неодобрение, но во втором туре, когда голоса уже будут действительно важными, избиратели могут пересмотреть свою поддержку Зеленского, считает Мэффорд.