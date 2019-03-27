Лондон отклонил петицию 5,8 миллионов британцев об отмене Brexit 2 27.03.2019, 8:22

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Правительство Британии сделало официальное заявление.

Правительство Великобритании отклонило петицию с более чем 5,78 миллионами подписей, которая требует прекращения выхода страны из состава Евросоюза путем отмены действия статьи 50 Лиссабонского договора, сообщает The Guardian.

В официальном ответе, размещенном на сайте парламентских петиций, Департамент по выходу из ЕС сказал: "Это правительство не будет отменять статью 50".

"Мы будем придерживаться результатов референдума 2016 года и работать с парламентом для достижения соглашения, которое обеспечит нам выход из Европейского Союза", – говорится в ответе.

Ответ правительства последовал после того, как Комитет Петиций заявил, что обращение об отмене Brexit будет обсуждаться депутатами 1 апреля. Комитет сообщил, что это "петиция с большим количеством подписей, которая когда-либо поступала на сайт петиций Палаты общин и правительства".

В своем официальном ответе правительство сообщило, что "признает значительное количество людей, которые подписали эту петицию. Однако почти три четверти избирателей приняли участие в референдуме 2016 года, надеясь, что результат будет соблюден".

"17,4 миллиона человек тогда проголосовали за выход из Европейского Союза, обеспечивая наибольший демократический мандат для любых действий, которые когда-либо были направлены правительству Великобритании", – говорится в ответе.

Британские чиновники добавили, что отмена действия статьи 50 будет нарушением обещания, который правительство дал британскому народу и уменьшит доверие к демократии.

Ранее сообщалось, что петиция с требованием отменить Brexit набрала более 5,5 миллиона подписей.

Напомним, 12 марта парламент Великобритании во второй раз проголосовал против соглашения об условиях выхода из Европейского Союза. На следующий день британские депутаты не поддержали выход страны из Евросоюза без соглашения.

14 марта британский парламент поддержал перенос Brexit на более поздний срок.

22 марта Евросоюз принял решение о переносе Brexit на 22 мая, если на следующей неделе парламент Великобритании одобрит двустороннее соглашение. Если парламент не поддержит соглашение между ЕС и Британией, то выход страны из состава Европейского союза произойдет раньше - 12 апреля.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза был запланирован на 29 марта 2019 года.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.