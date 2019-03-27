Соболенко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире в Майами 1 27.03.2019, 8:49

Белоруска в паре с бельгийкой Элизе Мертенс взяли верх над дуэтом из Тайваня и Чехии.

Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами, сообщает tut.by.

В матче 2-го круга Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элизе Мертенс в трех сетах взяли верх над имевшим 3-й номер посева дуэтом Се Шувэй (Тайвань) / Барбора Стрыцова (Чехия) — 7:6 (7:3), 2:6, 10:3.

В четвертьфинале Соболенко и Мертенс ждет 5-й сеяный дуэт турнира Габриэла Дабровски (Канада) / Сюй Ифань (Китай). Белоруска и бельгийка встречались с ними две недели назад в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе и оказались сильнее — 6:2, 7:6 (7:5).

Арина Соболенко и Элизе Мертенс выступают вместе всего лишь на третьем турнире. 10 дней назад они взяли парный титул на престижных соревнованиях в американском Индиан-Уэллсе. Причем в финале одолели лучших парниц мира Крейчикову и Синякову.