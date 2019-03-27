Чрезвычайный назначенец 23 Владимир Халип

27.03.2019, 8:55

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По стране вдруг прокатилась волна гнева.

Все до крайности возмущены – и власть, и те, кто против ее неуклюжего диктата. Однако представители двора и огорода разгневаны происшедшим особенно: да как он посмел!.. А виновник всей этой бури в стакане некто Бабич. Он удивленно смотрит по сторонам и спрашивает простодушно: а что тут такого?

И действительно, а в чем причина внезапной вспышки праведного гнева? Что нового поведал постсоветскому пространству российский посол? Чего здешние наивные пока еще не знали?

Ровным счетом ничего. Это скандальное выступление было только эхом давно известного всем брестского ультиматума, предъявленного в минувшем декабре Дмитрием Медведевым. Он – премьер. А потому не все может себе позволить абсолютную свободу в стиле изложения. Новый же российский посол, учитывая его послужной список и особую миссию, церемониться с местным контингентом не намерен. Думать надо было, когда выдавали агреман. Прекрасно знали, с какой целью и с каким конкретно поручением он сюда направлен. Но тогда после короткого промедления как-то суетливо вдруг сменили гнев на милость и стали рассуждать о том, что силовик – это для навязчиво спортивной власти то, что надо. Будет вместе с придворными скакунами украшать минскую лыжню. А вот там, после финишной баньки, можно будет с ним обо всем договориться.

Однако самым впечатляющим в скандале с конференцией российского посла, которой тот отметил пятую годовщину аннексии Крыма, оказался отклик на курьезное событие чиновника местного министерства иностранных дел. Его бескомпромиссная формулировка должна была просто наповал сразить незадачливого дипломата страны-соседки. «Он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством».

Удивительный пассаж! Это профессиональный спецназовец, прошедший горячие точки, гэбист, выполнивший не одно спецзадание в местах с запутанной до крайности обстановкой, чего-то не понял в прямолинейной колхозно-диктаторской иерархии?.. Тот самый чрезвычайный назначенец, которого Путин, вручив ему телефон прямой связи, в срочном порядке откомандировал в Минск, так и не понял, куда и с каким таким особым заданием его направил шеф?

Похоже, это местная власть еще не поняла, в какую попала передрягу, сложив все яйца в одну корзину. А потому в своей бесцеремонной речи посол напомнил несколько цифр, красноречиво свидетельствующих о полном ротозействе здешних разгневанных начальников. По российским расчетам 80 процентов белорусской сельхозпродукции реализуется на их обширном рынке. И по всем прочим параметрам цифры свидетельствуют о полной и беспросветной зависимости от России. О нефтегазовой удавке и говорить не приходится. Чем они занимались все эти годы?

После той конференции, во время которой ее инициатор так поспешно и бесцеремонно примерил на себя должность наместника присоединенной провинции, в информационном пространстве пошел блуждать даже новый политический термин - «ультиматум Бабича». Это слишком. Бабич не создает ультиматумы. Как и положено исполнителю, он их толкует. Вот и сейчас он просто в доступной форме пересказал все тот же ультиматум Медведева. Перевел его на язык казармы северокавказских контрактников. Растолковал для особо одаренных руководителей высшего звена, что цены на нефть и газ отныне будут намертво увязаны с реализацией договора о союзном государстве.

Будет такое государство, все спорные вопросы просто исчезнут по мере его продвижения. И никаких других вариантов уже нет и быть не может. Потому что кремлевские аналитики четко просчитали: оптимальным способом легитимного продления властных полномочий Путина остается только провозглашение нового государства. Потому и вытащили из архивов нелепый договор о союзе Беларуси и России времен давно забытых.

В конце минувшей недели Министерство иностранных дел получило пакет документов по вопросам дальнейшего углубления той самой будто бы интеграции. Однако о сути российских предложений решено было не распространяться. Власть в подобных случаях предпочитает помалкивать. А правитель, будто все это его не касается, вообще предпочел всем неприятным хлопотам поездку в Барановичи. Оттуда даже на эту беспросветную перспективу открывается совсем иной вид.

Внезапно опустевший город. Тишина подконтрольных спецслужбам территорий. Летящий беспрепятственно кортеж. И светлый зал, в котором - узнаваемые лица столичных и местных чиновников. Великое множество милицейских и прокурорских мундиров. Тоталитарный рай. И, вдохновленный этим зрелищем, он сразу взял в карьер, раздвинул горизонты. «Весь мир сегодня смотрит на Беларусь, начиная с тех стран, которые находятся в нашем регионе, - Норвегия, Швеция, Финляндия, заканчивая дальней дугой, африканской».

Вот что значит быть стратегом! Сразу понял, что у региона нет других надежд. Только здесь, у нас, блистательные идеи, новейшие технологии и прочие ноу-хау. И мир уже сообразил, кто тут бесспорный лидер. Но в этом всеобщем признании кроется и немалая опасность. Пока ленивые чиновники будут размышлять о том, как эффективнее продвигать наши уникальные изобретения на западный рынок, какая-нибудь расторопная Норвегия наладит в малопосещаемом фьорде производство сельхозмашин по лекалам «Гомсельмаша» и завалит ими весь российский рынок. Эта вроде бы чисто экономическая ситуация имеет и другой, политический аспект. Как поведет себя тогда все тот же Бабич?

Как это ни грустно, однако прокуроры и менты так и не узнали, что по этому поводу замышляет молчаливая Исландия, и не намерены ли ее гномы инвестировать свои немалые капиталы в нашу передовую промышленность. На это просто времени не хватило. Надо было еще очертить ближайшие перспективы. Процветание не за горами, а его конкретные параметры размыты и невнятны. Ясно всем, что денег в казне будет как в пещере Алладина. Но когда делить начнем, хватит ли на всех? Однако мудрый стратег эти шариковские поползновения решительно отверг. Конкретная цель определена. Средняя зарплата – тысяча рублей!

И все-таки странно. Еще десять лет тому был обозначен властью этот вдохновляющий ориентир. Те самые неуловимые «папиццот».Только почему-то в долларах. Шли к той средней зарплате долго и мучительно. Фантом то приближался, то исчезал бесследно. Но по итогам минувшего декабря уже официально вдруг провозгласили: цель достигнута!

Прошла зима, и снова на горизонте маячит та же цифра. А потому возникает все тот же вопрос некстати: так что же там случилось, в том снежном декабре? Или это все тот же ультиматум Медведева перепутал планы и свел на нет благородные идеи социального государства? Ответа нет и не будет.

Но это же детали. Пустяки. Все будет хорошо. И даже чудесно. Вот только отпразднуем двадцатипятилетие единоличной власти, и сразу в путь. К великой цели.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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