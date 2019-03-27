Путин серьезно просчитается на выборах в Украине Юрий Бутусов

27.03.2019, 9:52

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Юрий Бутусов

Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Политическая повестка в стране кардинально изменилась.

Главный результат Революции Достоинства, результат Войны за Независимость проявляется сейчас — это необратимые изменения гражданского общества и страны.

У пяти ведущих по рейтингу кандидатов — Зеленского, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко согласно опросу уважаемого КМИС до 80% симпатий избирателей, и при этом только у одного Бойко большинство симпатиков — сторонники интеграции в РФ. Бойко — аутсайдер, у него 9-12% по различным опросом всего. А у четырех ведущих кандидатов большинство будущих избирателей — это убежденные сторонники интеграции в Европейский Союз, сторонники вступления в НАТО.

Да, мы будем долго бороться за свою истину, за оптимальный выбор, за власть, влияние, спорить и конфликтовать, и все это нормально, только так и строится конкурентная политика и гражданское общество.

Но главное — новый политический курс независимой Украины, новая повестка развития страны — она уже в головах и сердцах большинства избирателей. Это значит, что при любых раскладах свернуть Украину с этого пути будет нельзя и Путин жестоко просчитается на этих выборах — Украина не повернет в сторону РФ.

И если победитель выборов отступит от европейских ценностей — он потеряет власть и влияние стремительно, он утратит поддержку своего собственного электората.

Вот эти настроения людей — залог того, что теперь на победу на парламентских выборах на выборах в местные советы на большей части территории Украины могут рассчитывать партии проевропейской направленности.

Люди, идущие во власть могут увидеть, что соревноваться надо уже не за вектор развития — а за скорость реформ на уже избранном народом Украины пути в Европу и НАТО. Эти смыслы сегодня объединяют большинство украинцев, это та база, которая будет объединять наше разорванное политическим противостоянием общество после выборов.

Если работа не привязывает тебя к месту, нет разницы, где жить. Точнее, есть — можно выбрать место по вкусу, климатическим и эстетическим предпочтениям.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»