Экономист из Шкловского района: Почему Лукашенко в «Городец» не едет? 23 27.03.2019, 10:28

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На малой родине диктатору не рады.

Лукашенко два дня устраивал в Шкловском районе разносы из-за плохой ситуации в сельском хозяйстве Могилевской области. После этого БелТА сообщило:

– Конечно, есть положительные моменты. В том же сельхозпредприятии «Газовик-Сипаково» в агрогородке Добрейка, которое посетил президент, ведут речь о расширении производства мясо-молочной продукции, ищут новые направления работы, а в прошлом году средняя заработная плата в хозяйстве составила почти Br900.

«Салідарнасць» попросила местного жителя, кандидата экономических наук Петра Мигурского поделится впечатлениями от визита главы государства.

Фото: horki.info

– Что происходило в вашем агрогородке в день приезда Лукашенко? Это был необычный день в жизни сельчан?

– Изменния начались за 3-4 дня до приезда правителя. Подмели улицы, в магазин завезли шикарный набор товаров, работников «Газовика» согнали работать на мехдвор.

А сам день визита… Лукашенко ведь в деревне не было, он заехал только на мехдвор, куда допустили отдельных работников: механизаторов, завскладами. Видно, с местными жителями общаться даже не планировал.

В деревне стремления встретиться с Лукашенко тоже не было. Он им что зарплату добавит? Люди не рвались собраться, выйти на какой-то митинг, чтобы встретиться с правителем. Насколько я видел, ни один человек к предприятию не вышел.

Зато было много молодых людей в штатском. После отъезда Лукашенко они собрались в одном месте (на мехдворе) – насчитал примерно 40 человек.

– Как оцените ситуацию на предприятии «Газовик-Сипаково», которое является филиалом «Могилевоблгаза»?

– Не надо слишком гордиться достижениями этого хозяйства. Думать, что они выйдут на самофинансирование в ближайшие годы, как это заявляется, – политический блеф. Они не понимают сути самофинансирования. Хотя бы предприятие смогло выйти на самоокупаемость.

Что такое самофинансирование? Это финансирование за свой счет развития предприятия. Это не посеять, убрать, заготовить корма. Речь идет об инвестициях в основные фонды. Я думаю, что в сельском хозяйстве при нынешней системе хозяйствования добиться самофинансирования практически невозможно. Невозможно это и для «Газовика».

– Действительно ли средняя зарплата в хозяйстве составляет 900 рублей? По ТВ показали общение Лукашенко с токарем – он сказал, что получает 600-700 рублей.

– Токарь в хозяйстве на вес золота, поэтому по его зарплате можно судить об уровне зарплат. Есть доярки, которые получают по тысяче рублей, телятницы неплохо получают. Но говорить о средней зарплате в 900 рублей я бы не рискнул.

Хотя надо отдать должное – зарплата в «Газовике» довольно высокая для региона. Но опять-таки это стало возможным только благодаря «Могилеоблгазу».

Проблем в сельском хозяйстве хватает. Русого готовятся выгонять, но потом, может, вообще все ляжет. Русый – хороший, опытный специалист. Кого не поставь – будут проблемы. Потому что вопрос не в личностях, а в нынешней системе хозяйствования. Если нет финансов со стороны – ничего не сделаешь. Это и видно по Шкловскому району.

Почему Лукашенко в «Городец» не едет – наверное, там тоже не очень хороши дела? И в «Александрии» не ахти – как и в целом в сельском хозяйстве страны.

– Помощника Лукашенко Геннадия Лавренкова вроде бы понижают до исполняющего обязанности председателя Шкловского райисполкома. Знаю, вы давно о нем критично отзываетесь. Почему?

Геннадий Лавренков (справа) с Александром Лукашенко в Шкловском районе

– Потому что я с ним работал. Когда возглавлял колхоз, он был завотдела экономики райисполкома. Потом его президент, исходя из непонятно каких побуждений, поставил председателем райисполкома. При нем район, находившийся до этого в лидерах по области, начал скатываться.

Естественно, Лавренкова после этого повысили. Сначала отправили в Могилев, потом в Минск. Затем вновь осчастливили Могилевскую область. Из того, что я наблюдал: куда не направят – всюду провал.

Лавренков – человек, как говорят, себе на уме. Он считает, что так должно быть – и все вынуждены подстраиваться под его решение. А он даже не понимает, что такое рыночные отношения. Озвученные президентом задачи пытается реализовать без всяких интерпретаций.

На мой взгляд, во многом «благодаря» Лавренкову Могилевская область занимает теперь последнее место в стране по общим показателям сельского хозяйства. Хотя Русый там и пытался сказать, что область на пятом месте – нет, ребята, вы уже и Витебской области уступили.

Считаю, Лавренкову давно пора дать «Героя Беларуси» и отправить на пенсию. Это будет самая лучшая награда жителям Могилевской области. Знаю людей, которые вместе с ним работали: они буквально кипят от негодования, что управление находится у такого человека.