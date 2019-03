Белорусы отметили День Воли в Майами 2 27.03.2019, 10:47

К празднованию присоединились украинская и армянская диаспоры.

24 марта 2019 года в Майами состоялось празднование 101 годовщины со дня основания Белорусской Народной Республики #БНР101 Дзень Волі 2019.

Мероприятие было организованно Объединением белорусов в США – ЗМАГАР (ZMAGAR Association of Belarusians In The USA ), и прошло в интернациональном формате. К празднованию присоединились украинская и армянская диаспоры в США, проявив солидарность в борьбе за независимость.

Объединение «ZMAGAR» базируется на основе приоритетности национальных интересов, патриотических и духовно-нравственных ценностей беларуского народа, проживающего на территории США, культурных традиций, общего понимания его исторической судьбы и стремления к сохранению суверенитета и независимости государства.

Белорусы в очередной раз доказали свое гостеприимство, угощая гостей блюдами национальной кухни. У посетителей была уникальная возможность познакомится с этнической музыкой в необычной обстановке. Воссоздал атмосферу приглашенный гость музыкант-мультиинструменталист, этнограф Siarhei Douhushau.

Организаторы учли интересы всех присутствующих.

Любители активного отдыха приняли участие в Вольном забеге #belarus101run. Целью которого, так же было объединние беларусов проживающих в разных уголках мира. На географической карте забега появилось Майами. Особая благодарность Vladimir Avsianski за организацию забега.

Любители интеллектуального отдыха поучаствовали в интеллектуально-развлекательной викторине «Квиз СИЛА МЫСЛИ», которую провела ее создатель россиянка Anna Vita.

«Ежегодно белoрусcкая общественность в разных городах и странах отмечает годовщину образования БНР. К глубочайшему сожалению, этот светлый праздник в самой Беларуси был очередной раз омрачен массовыми арестами и задержаниями активистов и деятелей культуры. Несмотря на это, мы искренне верим, в то, что объединив усилия белорусов зарубежья , мы сможем сделать нашу любимую Родину независимой и демократичной.

Жыве Беларусь!», - отметили организаторы праздника.