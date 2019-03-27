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Названы лучшие города и страны для путешествий в 2019 году

  • 27.03.2019, 10:48

На первое место среди 25 лучших направлений попал Лондон.

Онлайн-сервис TripAdvisor составил рейтинг топ-25 лучших туристических направлений мира на основе впечатлений путешественников. Полный список Travellers' Choice опубликован на официальном сайте сервиса, пишет «Сегодня».

На первое место среди 25 лучших направлений попал Лондон, на второе — Париж, а на третье — Рим. В десятку также вошли греческий остров Крит, Бали, Пхукет, Барселона, Стамбул, Марракеш и Дубай.

Направления выбирались с помощью алгоритма, который анализирует миллионы отзывов пользователей, рейтингов отелей, ресторанов и достопримечательностей.

Лучшие направления для путешествий в 2019 году по версии TripAdvisor


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