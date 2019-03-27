Что изменится в Беларуси с 1 апреля 5 27.03.2019, 10:55

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Изменения, которые затронут белорусов со следующего месяца.

1 апреля — никому не верю! Только не пытайтесь провернуть этот фокус с жировкой, техосмотром и налогами. Чтобы не опасаться «уток» на 1 апреля, «Витебский курьер» заранее составил список из 7 пунктов, которые будут актуальны с нового месяца.

1. Правила уплаты дорожного налога

Планировалось, что с 1 апреля «дорожный налог» можно будет оплачивать самостоятельно, его открепят от процедуры техосмотра. Но в конце марта стало известно, что на подпись Лукашенко проект указа попал только за 10 дней до запланированного перехода на новые правила. Теперь не исключено, что для новой схемы оплаты могут назначить другую дату.

Новая схема позволит белорусам платить за дороги самостоятельно через интернет или банковский платеж. Раньше дорожный налог начисляли за 1 или за 2 года, если для автомобиля был предусмотрен длительный период между техническим осмотром.

Теперь можно будет самостоятельно выбирать период оплаты — за 1 год или за 1 месяц (минимальный период). Ловить неплатильщиков будут с помощью камер видеонаблюдения по регистрационным номерам. С тех, кого не найдут в базе плательщиков налога, будут брать двойную оплату.

2. Новые правила для организаторов азартных игр

В рамках контроля за виртуальными казино, с 1 апреля вступает в силу Инструкция о порядке оформления правил организации и (или) проведения азартных игр, в которой появились 5 новых пунктов.

Теперь в правилах виртуальных игорных заведений требуют указывать порядок идентификации посетителя, аутентификации участника азартной игры, условия предоставления бонусов, порядок возврата участнику электронных денег при блокировании организатором азартных игр повторных игровых счетов.

Это не коснется азартных игр, правила которых определяет программное обеспечение и техническая документация.

3. Арендная плата за недвижимость

С тех пор, как в 2014 году арендную плату отвязали от базовой величины и установили для расчетов отдельную базовую арендную величину, размер платы ежегодно меняется к 1 апреля. Это зависит от индекса потребительских цен и уровня инфляции в предыдущем году.

4. Последний срок для деклараций по подоходному налогу за полученные доходы

Обновленный Налоговый кодекс передвинул крайние сроки для деклараций на конец марта, но из-за того, что в этом году 31 марта выпадет на выходной, декларацию можно подать не позже 1 апреля. Этот день — самый крайний. Штраф за нарушение составляет 2 базовые величины (51 рубль), он также увеличивается на 0,5 базовой величины за каждый просроченный полный месяц,. Максимальная величина, до которой можно «вырастить» штраф — 10 базовых величин.

5. Организуют Государственный энергетический и газовый надзор

Этим хотят обеспечить независимость органов государственного энергетического и газового надзора от субъектов хозяйствования (энерго- и газоснабжающих организаций), разделить их функции управления производственно-хозяйственной и надзорной деятельностью.

В том числе, планируется переподчинить «Белорусскую АЭС» непосредственно «Белэнерго», присоединить некоторые организации торфяной отрасли и строительно-монтажного корпуса к стабильно работающим предприятиям, создать 2 холдинга — газовый и энергетический.

6. Плата за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и упаковки

Изменения коснутся поставщиков и производителей. Новая плата установлена для произведенных и ввезенных товаров по всем позициям, соответствующим электронному и электрическому оборудованию, технике, за полимерную упаковку, за упаковку из комбинированных материалов, в которой ввезены товары, а также по некоторым другим позициям.

7. В Беларуси с 1 апреля поднимут цены на сигареты

Подорожают некоторые сигареты гродненской табачной фабрики «Неман». На 10 копеек подорожают Minsk city, Minsk capital, Matrix BLUE, portal ONE (до 1,1 рубля), «Фэст COMPACT», «Фэст COMPACT 7» (до 90 копеек), на 5 копеек — Kent Double Mix, Kent Feel, Kent Feel Aroma, Kent Feel Aurum (до 3,05 рубля).

С 1 апреля в продаже появятся сигареты компании «Табак-инвест» — Monte Carlo Super Slims Lilac, Monte Carlo Super Slims Azure (по 2,15 рубля), Camel Yellow (2,44 рубля), Winston Sky Blue (3,08 рубля), Winston Compact Summer Mix (2,8 рубля), Rothmans Demi Mix (2,3 рубля). Сигареты Winston Compact Summer Mix станут дороже с 1 апреля на 13 копеек (3,05 рубля). На 2 копейки подорожают Sobranie Gold, Sobranie Blue (до 3,42 рубля), Sobranie Compact Blue, Sobranie Compact Gold (до 3,17 рубля), Sobranie Refine Black, Sobranie Refine Silver, Sobranie Blacks, Sobranie Evolve (до 3,22 рубля).

Из импортных сигарет на 5 копеек подорожают Kent Double Mix, Kent Mix Red Breeze — до 3,05 рубля, их ввозит компания «Беларусьторг». В продаже появятся сигареты Rothmans Demi Mix, их стоимость — 2,3 рубля за упаковку.

Сигареты другого импортера — «Энерго-ОИЛ», не будут дорожать с 1 апреля.