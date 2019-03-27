Праздник на плантациях 5 Николай Статкевич

27.03.2019, 11:10

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По ночам рабы собирались вокруг костров в специально отведенных им надзирателями глухих местах.

В позапрошлом веке чернокожие рабы на американских плантациях тоже праздновали. Не уверен, что у них были праздники свободы, но в остальном все происходило приблизительно вот так.

По ночам рабы собирались вокруг костров в специально отведенных им надзирателями глухих местах, подальше от глаз хозяина. Там они танцевали, пели африканские песни, прыгали через огонь. И говорили, безусловно. О разном.

Уверен, что некоторые рабы прославляли мудрость хозяина, позволившего им праздновать, и высокочеловеческие качестве надзирателей, не разгоняющих праздник плетьми. Хотя могли бы.

Некоторые, разгоряченные танцами и пением, кричали, что хозяин дает им праздновать, потому что напуган их мужественными прыжками. И в качестве доказательств настолько увеличивали количество празднующих, что даже сами начинали верить в свою силу.

Еще около костров оговаривали опасных лиц, подстрекающих к каким-то требованиям хозяину или к бегству с плантации. Или, даже страшно подумать - к восстанию.

Потанцевав и попев, усталые рабы шли спать, чтобы завтра снова покорно взяться за работу на хозяина плантации. Но теперь жизнь казалась им не такой уж и безнадежной.

Беларусь – самая несвободная страна Европы.

Николай Статкевич, специально для Charter97.org