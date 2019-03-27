К чему столько негодования? 1 27.03.2019, 12:29

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Фото: bymedia

Ведь г… Лукашенко показывали не только вчера.

По итогам совещания в Шклове фотограф Сергей Гудилин напомнил в «Фейсбуке» Лукашенко о событиях 20-летней давности:

«А ведь г… президенту показывали не только вчера, но и ровно 20 лет назад. К чему столько негодования? Алесь Пушкин «Подарок президенту», - написал Сергей Гудилин.

Напомним, что вчера во время визита в агрохолдинг «Купаловское» в Шкловском районе Могилевской области Лукашенко поручил снять всех виновных в «необеспечение надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины».

Несколько чиновников на местах были понижены в должностях, а председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский был отправлен в отставку.

При этом диктатор отметился оскорбительным сравнением: Лукашенко сравнил коровники под Шкловом с Освенцимом.