«Нельзя строить дом на человеческих костях» 27.03.2019, 12:41

В Бресте во время строительства обнаружили захоронения узников еврейского гетто.

В центре белорусского города Брест уже два месяца не прекращаются работы по эксгумации тел жертв времен Второй мировой войны. Массовое захоронение узников еврейского гетто обнаружили на месте строительства жилого квартала – по предварительным данным, более тысячи человек. Городские власти решили перезахоронить все останки на городском кладбище, пишет "Настоящее время".

В январе на углу улицы Куйбышева и проспекта Машерова при рытье котлована обнаружили фрагменты останков более 600 человек. Строительные работы приостановили и вызвали сотрудников специально созданного поискового батальона Министерства обороны.

Майор Павел Галецкий служит в этом батальоне уже 16 лет, но впервые в своей практике столкнулся с настолько крупным захоронением гражданских лиц. Он говорит, что извлекать из земли останки мирных жителей психологически намного сложнее, чем останки солдат.

Галецкий говорит, что испытывает чувство досады и горечи, особенно когда видит останки детей и женщин. "Горькая боль. Я вижу не понаслышке, я вижу историю наяву", – говорит Галецкий.

Майор уверен, что нельзя строить дом или дорогу на человеческих костях: "Последний человек, пускай здесь жертвы войны, должен быть перезахоронен. Война до сих пор не закончилась".

С 17 января строительные работы на этом месте прекратили. Участники Всемирного еврейского конгресса призывали остановить их вообще. Однако местные чиновники считают это требование не совсем правомерным. Алла Кондак, старший инспектор отдела культуры Брестского горисполкома, утверждает, что место захоронения не попадает под пятно застройки, а останки жертв войны можно перенести на кладбище – это многолетняя городская практика в таких ситуациях, считает брестская чиновница.

Рядом с котлованом, где сейчас работает поисковый батальон, стоит девятиэтажная советская "панелька". В 1944 году рядом с этим местом, фактически прямо под окнами дома, были осевшие ямы, рассказывает пенсионер Владимир Губенко. Еще школьниками они с другом приходили сюда. Фотографий этого места не сохранилось, но в конце 90-х Владимир Николаевич по памяти нарисовал то, что он навсегда запомнил в 12-летнем возрасте.

"Там прямо перед окнами были ямы, осевшие ямы. Это были могилы расстрелянных евреев. А тот участок, который сейчас был обнаружен, находился с противоположной стороны за забором, заросший, и никаких особых примет не было видно", – вспоминает Владимир Губенко.

Глава еврейской общины "Бриск" Регина Симоненко настаивает на том, что точный адрес обнаруженного в январе захоронения был известен жителям и властям города на протяжении многих лет. Она удивлена, что землю в этом районе городские власти отдали под застройку.

"Я не думаю, что это было большой неожиданностью для жителей города. В 1999 году я читала про это место в газете: отец показал мне газету из своего архива, и в ней при описании этого места использовали слово "кладбище". Почему это не учитывалось, я не понимаю", – говорит Регина Симоненко.

По иудейской традиции, раскапывание могил строго запрещено. Поэтому Регина убеждена, что наиболее уместным вариантом было бы не перезахоронение, а установка памятного знака на месте уже имеющейся могилы. Сейчас представители общины добиваются установки такого знака на месте, где были найдены останки убитых.

"В Венгрии памятник жертвам Холокоста находится в 300 метрах от парламента. Но это не влияет на их работу, там все хорошо идет и никому памятник не мешает. Надо уже по-другому как-то смотреть на эти вещи. Не надо этого стесняться, не надо этого бояться, не надо из этого делать какую-то тайну", – считает Регина Симоненко.

Пока представителям еврейских общин Бреста удалось договориться с властями о том, что при перезахоронении земля из могилы в центре города будет перенесена вместе с найденными останками, как того требуют традиции иудаизма.