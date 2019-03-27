Вакарчук призвал украинцев прийти на выборы и не голосовать «по приколу» 7 27.03.2019, 12:48

1,221

Святослав Вакарчук

Украинский музыкант заявил, что не отказывается от ответственности за судьбу страны.

Украинский музыкант Святослав Вакарчук заявил, что на выборах президента Украины 2019 года нужно голосовать ответственно. Об этом он рассказал во время видеообращение к украинцам, которое опубликовано на странице певца в соцсети Facebook, пишет tsn.ua.

"Вот и настало время, когда мы с вами должны выполнить наш гражданский долг: проголосовать на выборах президента. Отказавшись от баллотирования на высший пост в государстве, я не отказываюсь от собственной ответственности за судьбу страны. Я не собираюсь стоять в стороне. Я не имею права молчать. Именно поэтому сегодня, за несколько дней до открытия избирательных участков, позвольте поделиться с вами тем, как буду голосовать я", - заявил он.

Вакарчук уверяет, что будущее нельзя выиграть в лотерею.

"Будущее – это не прикол. Его приобретают отважные, но и ответственные. Будущее, как и судьба страны в наших руках. Давайте не подведем тех, для кого свобода и достоинство – не пустые слова, а желанная цель, за которую они отдавали самое дорогое. Свобода - не авантюра, она требует ответственности, а не саркастического равнодушия. Изменения - не случайность, они требуют настойчивости, а не нетерпеливости. И наконец, победа - это не персональная амбиция, она требует надежной команды, а не случайных людей, собранных на хайпе", - пояснил артист.

"Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом", - резюмировал Вакарчук.