Для жодинцев ввели побор на «благоустройство города» 5 27.03.2019, 13:09

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Жодино. Фото из архива belta.by

Средства будут отчислять из зарплаты с марта по декабрь.

На сайте Жодинского исполкома появилось сообщение о том, что городские власти поддержали инициативу Совета руководителей организаций города по сбору средств на благоустройство города и укрепление материально-технической базы, в том числе на приобретение медицинского оборудования для Жодинской центральной городской больницы, пишет сайт ex-press.by.

Ежемесячные отчисления из заработной платы работниками предприятий и организаций всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями и жителями города предлагается делать на добровольной основе с марта по декабрь 2019 года.

Жодинский городской исполнительный комитет принял решение от 15 марта 2019 года № 351 «О добровольном перечислении средств»:

- Уважаемые горожане!

Нашими с вами совместными усилиями в городе уже сделано многое, особенно в части наведения порядка и благоустройства городских территорий. Приведены в эстетический вид фасады жилых домов, новую жизнь обрел проспект Ленина, значительно преобразован городской парк культуры и отдыха и многое другое. Эту работу необходимо продолжить, особенно в направлении наведения порядка теперь в дворовых территориях. Собранные вами в этот период денежные средства будут в том числе направлены на эти цели.

Всем известно, что комфортная для горожан жизнь — это не только красивые и благоустроенные улицы и проспекты, но и стабильно работающие объекты социальной инфраструктуры, куда мы вынуждены обращаться ежедневно. И одна из таких сфер – медицинские учреждения.

Для того, чтобы горожане могли получать качественные медицинские услуги, также сделано не мало. За счет городского и областного бюджетов уже приобретено дорогостоящее медицинское оборудование, которое позволяет проводить более современные обследования, и даже уникальные в своем роде операции. Идет активная работа по внедрению системы электронного рецепта, телемедицинского консультирования пациентов и организации электронной очереди, что в результате позволит снизить и упорядочить поток посетителей в медицинских учреждениях.

Уважаемые горожане! Не оставайтесь в стороне и сейчас!

Письмо подписали председатель городского исполнительного комитета Дмитрий Заблоцкий, председатель городского «совета депутатов» Наталья Сушко, председатель городского Совета руководителей Виталий Бубелев и председатель городского Совета предпринимателей Александр Будько.