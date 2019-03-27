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В Ингушетии начались массовые столкновения протестующих с Росгвардией

  • 27.03.2019, 13:29
ФОТО: ТАСС

В ход пошли палки и стулья.

В среду, 27 марта, в столице Ингушетии Магасе во время митинга против изменения закона о референдуме произошли массовые столкновение протестующих с Росгвардией, сообщает nv.ua.

Противостояние вспыхнуло из-за попытки силовиков очистить главную площадь города от активистов.

Как видно на видео с места событий, во время столкновений с росгвардейцами протестующие использовали палки, стулья и другие предметы, попадавшиеся им под руки.

Как сообщает телеканал «Дождь,» митинг против принятия поправок в региональный закон о референдуме, в котором приняли участие около 50 тысяч местных жителей, был согласован в Магасе на 26 марта, однако многие протестующие отказались расходиться, и остались на ночь.

В свою очередь силовики утром предприняли несколько попыток разогнать активистов.

Указанные изменения в региональный закон местные власти решили внести после того, как глава правозащитной организации «Машр» Магомед Муцольгов инициировал референдум против соглашения о передаче земель Ингушетии Чечне.

Напомним, что в октябре 2018 года в Магасе проходили массовые акции протеста против этого решения.


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