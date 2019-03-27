Мальчику-герою, который помог спасти своих одноклассников, дадут гражданство Италии 27.03.2019, 13:32

Маттео Сальвини пообещал предоставить гражданство Рами Шехету.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини пообещал предоставить гражданство 13-летнему мальчику, который помог спасти своих одноклассников при попытке похищения водителем школьного автобуса.

Об этом сообщает "Европейская правда" ВВС.

Рами Шехата спрятал телефон и успел позвонить в полицию и сообщить о похитителе. Водитель-похититель забирал у детей мобильные телефоны.

Сотрудники правоохранительных органов остановили автобус под Миланом и освободили 51 ребенка и их сопровождающих, прежде чем водитель поджег автобус.

"Да гражданству для Рами, потому что это так, будто он мой сын, и он показал, что он понимает ценности этой страны", - сказал Сальвини.

Отец Рами эмигрировал в Италию из Египта в 2001 году, мальчик родился уже в Италии. Согласно итальянскому законодательству, дети, родившиеся от родителей-иммигрантов, не имеют права на получение гражданства, пока им не исполнится 18 лет.

По данным итальянских СМИ, на прошлой неделе Сальвини не собирался делать исключение для Рами, сказав, что для принятия решения необходимо проверить его родителей. Но во вторник министр изменил свою позицию, заявив, что иммиграционные законы "могут быть преодолены ради акта мужества".

Другой мальчик, Адам Эль-Хамам, который является сыном марокканских иммигрантов, также помог поднять тревогу. Его отец сказал, что мальчику также следует предоставить итальянское гражданство.

"Адам - чуткий мальчик, и он был очень расстроен, что все, даже в школе, говорят о Рами, но не о нем", - сказал он.

Итальянские власти не прокомментировали, дадут ли Адаму итальянский паспорт.