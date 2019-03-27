Чем обернется «барановичский офшор» Лукашенко? 12 27.03.2019, 13:38

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Фото: fotobel.by

Проект может закончиться разворовыванием денег.

Александр Лукашенко потребовал развивать Барановичи по примеру Орши и ждет высоких результатов уже через год. Выполнят ли чиновники поставленную задачу?

Уже после визита руководителя страны сообщили, что разработан и реализуется комплексный план развития Барановичей до 2020 года. председатель совета республики Михаил Мясникович заявил, что «Барановичи действительно могут стать визитной карточкой Брестской области».

Во втором полугодии Лукашенко пообещал вернуться в город после масштабной проверки предприятий. Увидит ли он изменения - в материале udf.by.

Местные жители: «Ситуация на заводах печальная»

В 180-тысячных Барановичах около двухсот промышленных предприятий. Треть из них убыточны, но еще несколько лет назад почти половина была нерентабельной. Ситуация на фабриках и заводах разнится, но основная часть населения продолжает работать на крупных госпредприятиях, которые давно находятся в упадке.

«В городе по большому счету одно нормальное крупное предприятие – авиаремонтный завод. Он работает на заграницу, поэтому зарплаты там на фоне остальных предприятий приличные. Ситуация на других государственных заводах печальная, они давно устарели. Некогда знаменитый «Атлант» (филиал минского) рушится, люди с него чуть ли не бегут», – рассказал источник, знакомый с ситуацией в промышленности города.

Один из показательных примеров – гигант советской промышленности БПХО (Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение), где осталось работать пару тысяч человек. Несмотря на многолетнюю поддержку и несколько визитов Александра Лукашенко, предприятие не в состоянии работать с прибылью.

«И в Орше, и в Барановичах мы увидим одинаковый пшик»

Экономист Лев Марголин не считает, что всего за год ситуацию в Барановичах можно кардинально улучшить.

«Опыт Орши показывает, что заявленные сроки переносятся, в адрес чиновников грозят пальцем, но больших сдвигов после этого не происходит. Я сомневаюсь, что в Барановичах что-то будет не так, как с Оршей или с другими белорусскими городами», – сказал Лев Марголин.

Несколько месяцев назад руководитель Беларуси подписал указ, согласно которому финансовое обеспечение развития Оршанского региона до 2023 года может составить 2,4 миллиарда рублей. Кроме того, власти ввели там особое налогообложение, из-за чего стали говорить об «оршанском офшоре». Повторят ли чиновники эти меры в отношении Барановичей?

«Вполне может быть, что этот эксперимент повторят. Но думаю, в результате и в Орше, и в Барановичах мы увидим одинаковый пшик. Я уже говорил о том, что льготный режим налогообложения для региона – хорошо, но нужно, чтобы туда текли инвестиции. Причем частные. Если инвестиции из госбюджета, они не эффективны. Все может закончиться просто разворовыванием денег», – считает Лев Марголин.

Руководитель страны поручил к 1 сентября 2020 года выйти на среднюю зарплату в Барановичском регионе в тысячу рублей. В январе в районе она составляла около Br770, в городе – Br850. Реально ли за год поднять средний заработок на 200 рублей?

«Я считаю, что нереально. Глава государства может в приказном порядке поднять зарплату бюджетникам. И то возмутятся другие бюджетники: почему в Барановичах поднимают, а у нас – нет? А небюджетники не зависят от воли главы государства. Если экономика не развивается – не будет реального повышения зарплаты», – отметил Лев Марголин.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии задачу по повышению зарплат в регионе назвал глупостью.

«В прошлом году в Беларуси зарплату подняли больше, чем на 10%, а ВВП вырос на 3%. Иными словами пирог выпекли на 3% больше, а ложек раздали на 10% больше. Разве это может закончиться чем-нибудь хорошим?», – отметил Леонид Заико.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» не верит, что через год ситуация в Барановичах заметно изменится к лучшему.

«Что-то изменится, если только сменить президента и премьер-министра. Иначе ничего не получится. Я уже 25 лет слышу эти призывы и обещания, одно и то же, но ничего не меняется. Отдайте регион инициативным людям, не мешайте им, они все сами сделают», – сказал Леонид Заико.

Не верит в интенсивное развитие Барановичей и Лев Марголин.

«Даже в ручном режиме осчастливить отдельно взятый крупный город достаточно сложно. А если этих городов становится два-три-пять… Надо делать ставку не на то, чтобы поднять отдельный город или регион, а на реформы в экономике. Но поскольку их нет, то, на мой взгляд, нет оснований и для заметных улучшений в Барановичах. Сделанные властями заявления – дешевый популизм, который не имеет ничего общего с реальным положением дел», – подчеркнул экономист.