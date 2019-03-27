В Украине анонсировали уголовное дело против Бойко и Медведчука 12 27.03.2019, 13:38

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Фото: ТАСС

Уголовное дело связано с визитом пророссийских политиков в Москву.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что сегодня будет зарегистрировано уголовное производство в связи с визитом в РФ кандидата в президенты Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает "Новое время".

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Генпрокурор Юрій #Луценко: Сьогодні буде зареєстроване кримінальне #провадження про незаконний перетин кордону В.Медведчуком та Ю.Бойком. Але питання не тільки до Аерослужби, а й до ДПСУ, яка випустила цих осіб всупереч встановленому порядку. Законна реакція не забариться — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 27 марта 2019 г.

Кроме того, по словам Луценко, вопросы есть не только к Аэрослужбе, но и ГПСУ, которая выпустила Бойко и Медведчука вопреки установленному порядку.

Напомним, 22 марта в Москве кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук вместе с кандидатом в президенты Украины от Оппозиционной платформы - За життя Юрием Бойко провел переговоры с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером.