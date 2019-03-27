«Продал автомобиль по договору, а штрафы с камер фотофиксации приходят мне» 2 27.03.2019, 13:50

2,960

Фото: onliner.by

Белорус пытается разобраться, что пошло не так.

Вопросы, связанные с покупкой и продажей авто, в отдел правовой помощи ABW.BY приходят постоянно. Люди становятся грамотнее, но и зарабатывающие на "серых" схемах продажи "перекупы" придумывают все более изворотливые тактики. Александр, даже будучи настроенным продать свой автомобиль по договору, все равно попался на удочку нечестных покупателей.

Александр: "Решил продать свое старенькое авто. Для себя сразу решил, что продавать буду по договору купли-продажи (ДКП), так как регулярно посещаю ваш сайт и наслышан о разных проблемах после продажи авто по счету-справке, доверенности и т.д.

Машина была далеко не новая и не в самом лучшем состоянии, поэтому наибольший интерес проявляли так называемые "перекупы". Нашлись ребята, которые согласились купить авто по ДКП. Все как обычно, приехали на рынок "Малиновка", я снял машину с учета, там же подписали договор о продаже. Ребята сказали, что работают в фирме по восстановлению автомобилей с последующей их продажей.

Нет проблем, тем более что в документах в качестве покупателя фигурировало ЧУТП "Агентство "Автооформитель".

А далее классика - мне стали приходить "письма счастья" за превышение скорости. После первого письма позвонил покупателям. Они сказали, что продали машину, и даже оплатили штраф (фото постановления я высылал им на Вайбер). Выслали фото счета-справки на нового покупателя. Но снова нарушение меньше чем за месяц после того, как я расстался с машиной.

Получается, что реальные и последние покупатели юридически не имеют никакого отношения к факту купли-продажи. Кто бы мог подумать, что в помещении ГАИ, где происходит регистрация автотранспорта, находятся на постоянной основе организации по оказанию услуг оформления документов купли-продажи, благодаря которым могут потом возникнуть такие ситуации? Ведь они получили мои паспортные данные, то есть, по сути, дальше можно продавать машину вообще как угодно. Да, я знаю, что могу обжаловать в ГАИ постановление о наложении штрафа, но никто не знает, сколько еще раз новый собственник совершит нарушения, будет ли он вообще оформлять машину на себя.

Пишу это все для того, чтобы вы по возможности дали правовую оценку данной ситуации. Ну и надеюсь, что такая информация может пригодиться другим автолюбителям. Буду очень рад, если сможете чем-то помочь".

Эта ситуация выглядит странной только на первый взгляд. Как только мы получили копию ДКП, стало очевидно, что в ситуации виноват не только покупатель автомобиля, но и сам Александр как продавец. Так как прежде чем купить что-то правильно, нужно продать что-то правильно. Александр такому правилу не последовал, и вот почему.

Да, в данном договоре есть покупатель и продавец, есть реквизиты, подписи и печати. Но не хватает самого важного при заключении ДКП.

В соответствии с общими правилами, предусмотренными п.2 ст.224 Гражданского кодекса РБ, если договор об отчуждении имущества подлежит государственной регистрации, то право собственности у приобретателя возникает с момента его регистрации. В соответствии с п.3 ст.403 ГК РБ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации. А что является моментом регистрации договора?

Указ №504

1.1. на территории Республики Беларусь сделки по отчуждению механических транспортных средств, прицепов к ним или самоходных машин, подлежащих государственной регистрации и государственному учету в соответствии с законодательством, заключаемые между физическими лицами, а также сделки по отчуждению физическими лицами таких механических транспортных средств, прицепов к ним или самоходных машин юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям должны совершаться в простой письменной форме путем составления договоров с учетом требований настоящего Указа;

1.2. договоры купли-продажи, мены, дарения механических транспортных средств, прицепов к ним, самоходных машин (далее - договоры), заключаемые в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего пункта, составляются в трех экземплярах, вступают в силу со дня их регистрации в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, с проставлением отметки о проведенной регистрации на каждом экземпляре: в регистрационных или регистрационно-экзаменационных подразделениях Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (далее - регистрационные подразделения) - в отношении механических транспортных средств и прицепов к ним (за исключением колесных тракторов и прицепов к ним)…

Порядок регистрации указан в постановлении Совета Министров Республики Беларусь №1459.

1. договоры купли-продажи, мены, дарения механических транспортных средств, прицепов к ним, самоходных машин между физическими лицами, а также между физическими лицами и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, заключаемые в простой письменной форме (далее - договоры), составляются в трех экземплярах, регистрируются в присутствии сторон:

в регистрационных или регистрационно-экзаменационных подразделениях Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (далее - регистрационные подразделения) - в отношении механических транспортных средств и прицепов к ним (за исключением колесных тракторов и прицепов к ним);

в государственных инспекциях по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия (далее - инспекции гостехнадзора) - в отношении колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин;

1.2. регистрация договоров осуществляется путем проставления на каждом их экземпляре печати регистрационного подразделения с изображением Государственного герба Республики Беларусь или печати инспекции гостехнадзора с ее наименованием, подписи сотрудника регистрационного подразделения или инспекции гостехнадзора и даты регистрации…

Договор, заключенный Александром и "покупателем", третьего экземпляра для ГАИ не имел и в ГАИ не предоставлялся. Порядок регистрации такого договора нарушен, а это значит, что никакого перехода права собственности не было.

Проще говоря, в глазах государства этой сделки не существует, Александр до сих пор является собственником автомобиля, поэтому ему и приходят штрафы с камер фотофиксации.

Да, все можно оспорить, предъявить документы в ГАИ, но проблем можно было избежать, сделай Александр все изначально правильно.

Чтобы мотивировать автора вопроса как можно скорее разобраться с правом собственности на свой проданный автомобиль, напомним о еще нескольких "неприятностях", которые могут возникнуть при нынешнем положении дел.

Гражданский кодекс Республики Беларусь. Статья 948. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих

Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности либо на ином законном основании, в том числе на праве аренды (за исключением аренды транспортного средства с экипажем (статья 611), по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.

Отвечать за других? Да, и так бывает. Поэтому необходимо срочно искать последнего владельца и предлагать ему в добровольном порядке поставить авто на учет в ГАИ на свое имя либо требовать совершения этих действий в суде.

Но поскольку в договоре, предоставленном Александром, есть две стороны - продавец и покупатель, то уделим внимание и покупателю.

"Продавец продает покупателю" - именно так начинаются основные положения этого договора. А если кто-то "продает", то кто-то "покупает", и это предполагает опять-таки регистрацию сделки в ГАИ, о чем мы писали выше. И об этом должны знать обе стороны.

Второй момент. Пункт 8 договора гласит: "Договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у продавца, а два у покупателя". Цифры даже выделены крупным шрифтом. Этот пункт изложен не в соответствии с законом. И вот почему.

Указ №504

1.2 Один экземпляр договора остается у физического лица, отчуждающего механическое транспортное средство, прицеп к нему или самоходную машину, второй - у физического лица, индивидуального предпринимателя или юридического лица, приобретающих их, третий - в регистрационном подразделении или инспекции гостехнадзора.

Да, физические и юридические лица, осуществляющие торговлю автомобилями, могут не ставить приобретаемые по ДКП автомобили на государственный учет в течение 10 дней, что предусмотрено п.1.3 указа, но здесь надо различать две процедуры: регистрацию ДКП и регистрацию транспорта. Для первой нет ни отсрочек, ни упрощенных схем.