Правозащитники: Созданная МВД система оказывает плохую услугу обществу 2 27.03.2019, 14:10

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Архивное фото intex-press.by

Идет сбор подписей за передачу полномочий ДИН МВД Министерству юстиции.

Родственники осужденных, правозащитники и общественные активисты настаивают на необходимости гуманизации и реформирования пенитенциарной системы. Пока же, создавая под контролем МВД условия, не способствующие исправлению попавших туда людей, эта система оказывает плохую услугу обществу в целом. Об этом Charter97.org заявили создатели петиции, опубликованной на платформе petitions.by.

Идет вторая волна сбора подписей под требованием к Совету Министров Республики Беларусь передать полномочия Департамента исполнения наказания МВД Министерству юстиции.

Петиция опубликована руководителем Белорусского документационного центра Раисой Михайловской и женой осужденного Людмилой Кучура в рамках общественной кампании «Вернуть человека».

В тексте поднимаются основные проблемы в местах лишения свободы, с которыми работает кампания: ненадлежащий уровень медицинской помощи, дискриминирующие условия труда, произвол сотрудников колоний в отношении осужденных, а также отсутствие системных мер по их ресоциализации и социальной адаптации, в результате чего на свободу выходят надломленные люди, которым сложно найти себе место в обществе и которых трудности толкают на повторные преступления.

«Проблемы условий содержания в местах лишения свободы, вопросы ресоциализации, освещенные в петиции, взяты нами не с потолка. Бывшие осужденные, родственники находящихся в заключении уже не просто говорят о них, они требуют от государства их решения. Количество граждан за тюремными стенами в стране просто зашкаливает.

Если за решеткой нарушаются права человека, значит, нарушаются и наши с вами права. Мы не хотим социальных взрывов, роста преступности, поэтому пытаемся достучаться до тех, кто в состоянии изменить ситуацию», - говорит Раиса Михайловская.

Предыдущую петицию за передачу полномочий ДИН МВД Минюсту, направленную год назад cовет министров Людмилой Кучура, адресат не стал рассматривать по сути, формально перенаправив в МВД.

Несмотря на продемонстрированное государственным органом нежелание прислушаться к родственникам осужденных, у них нет причин отступать от своих требований, считает соавтор повторного обращения.

«Ответы я получила отрицательные. Но, читая ту петицию, в МВД видели обозначенные в ней проблемы - до этого времени ни одна из них не была хотя бы вынесена на обсуждение. А проблем из мест лишения свободы до нас доходит все больше. Получается, что МВД не хочет решать их или не может. Поэтому не только я, но, полагаю, и те 222 человека, которые подписались под первой петицией, считаем, что ДИН МВД должен быть лишен функции, с которой не справляется», - говорит Людмила Кучура.

Инициаторы петиции обращаются за поддержкой: вместе с подписями важно, чтобы информация об изложенных в обращении проблемах и требованиях разошлась как можно шире.

«Вопросы гуманизации пенитенциарной системы не поднимаются государством. МВД говорит о борьбе с преступностью, президент требует таких условий содержания, чтобы жить там людям не хотелось. Какими выйдут люди из-за решетки? Что делает государство, чтобы они нашли свое место в социуме?

Привлечь внимание к этим вопросам – цель общественной кампании "Вернуть человека". Как показывает наш анализ, государственные службы, от которых зависят человеческие судьбы, работают неэффективно. Общество не должно быть равнодушным к проблемам этих людей, потому что их проблемы становятся вызовом для всех нас», - подчеркивает Раиса Михайловская.