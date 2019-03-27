American Thinker: Не пора ли России «попробовать на вкус» доктрину Монро? 27.03.2019, 14:18

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Кремль поступил в Венесуэле опрометчиво.

Вот вам и «Руки прочь от Венесуэлы», как любит говорить член Палаты представитель Ильхан Омар (Ilhan Omar), пишет издание American Thinker (перевод – inosmi.ru).

До сих пор она как-то подозрительно молчала в «Твиттере» о новой реальности — о том, что российские войска теперь высадились в Венесуэле, чтобы поддержать осажденную (и потерпевшую полный провал) социалистическую диктатуру Николаса Мадуро. Даже газета «Хилл» (The Hill), всецело занятая проблемами политического болота, обратила внимание на это сообщение:

«По сообщению международного информационного агентства Рейтер (Reuters), в Венесуэле приземлились два самолета российских ВВС с почти сотней военнослужащих и чиновником российского военного ведомства на борту.

По данным онлайн-сервиса для отслеживания полетов «Флайтрадар24» (Flightradar24), в пятницу с российского военного аэродрома «Чкаловский» в Каракас вылетели пассажирский самолет Ил-62 и военный грузовой самолет Ан-124, сообщила пресс-служба.

Три месяца назад две страны провели на территории Венесуэлы военные учения, о которых Николас Мадуро высоко отозвался как о доказательстве укрепления связей между двумя странами, говорится в сообщении Рейтер.

Как написал в «Твиттере» венесуэльский репортер Хавьер Майорка (Javier Mayorca), на борту первого самолета находился начальник Главного штаба Сухопутных войск Василий Тонкошкуров, а второй самолет, грузовой, привез 35 тонн неуточненного груза».

Венесуэльский бандит, взятый в кольцо демократическими силами, был уже на грани краха, но тут на помощь ему приходят российские силы «быстрого реагирования» — или что там этим войскам было поручено. Ходят слухи, что они прибыли для ремонта венесуэльских военных самолетов-развалюх, ранее купленных за миллиарды у российских поставщиков.

Однако вполне вероятно, что фраза «на грани краха» соответствует действительности, учитывая большое количество военных, дезертировавших из венесуэльской армии. Как сообщили власти Колумбии, за четыре дня в феврале дезертировали «сотни» военнослужащих. А в недавнем сообщении говорится, что число дезертиров выросло до нескольких тысяч.

Теперь у нас на территории Западного полушария есть русские, и, как минимум, они устраивают шоу (аналогичное кубинскому ракетному кризису), чтобы проверить решимость президента Трампа. Они также прибыли, чтобы охранять режим Мадуро от венесуэльского народа, который хочет, чтобы он убрался из страны.

Они нанесли более сильный и более стремительный удар, чем США. США рассчитывали, что могут просто выжидать, когда за них это сделают венесуэльские дезертиры, постепенно «обескровливающие» армию.

А русские увидели, что те медлят, и решили воспользоваться моментом. Ведь они извлекают уроки, которые им преподносит история. Они знают, что, если не быть готовым к вторжению, можно запросто получить результат, подобный афганскому, поэтому они и модернизировали свою армию. Они также знают, что цветные революции создают для них проблемы, а они, как отмечает независимая «Москоу таймс» (The Moscow Times), воспринимают события в Венесуэле как цветную революцию. Они также знают, что поддержка диктатора, как это было в Сирии, в качестве средства защиты своих предполагаемых стратегических интересов, срабатывает и действует на американцев, которые в значительной степени позволили ему добиться своего. И, наконец, они нутром чуют, что США с радостью сделают все, чтобы избежать прямой конфронтации с ними, — этот урок они извлекли из кубинского ракетного кризиса.

Это действительно означает испытание, проверку президента Трампа.

Правда, есть важный момент. Они, похоже, недооценивают некоторые другие моменты.

Усилия Венесуэлы, направленные на свое освобождение, отнюдь не являются обычным столкновением групп и интересов. В этой стране фактически существует единое общенациональное мнение, согласно которому несостоявшаяся диктатура должна уйти. И это единое мнение пользуется поддержкой практически всех соседних стран, что беспрецедентно для истории Латинской Америки. Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор, Чили, Аргентина, Канада и многие другие государства в значительной мере разделяют его, и эта международная солидарность растет. Отправить войска в Венесуэлу — значит рисковать оказаться в состоянии конфронтации с целым рядом возмущенных стран.

И помощники президента Трампа уделяют Венесуэле особо пристальное внимание, считая многое в этом направлении важнейшими задачами. У них есть союзники в Конгрессе, такие как сенатор Марко Рубио. И помимо клоунов левого толка наподобие Ильхан Омар, которые распространяют прописные истины, у них есть и демократическое руководство. Как-никак, они в 2020 году хотят победить во Флориде. Бросить вызов США, которые сосредоточены на проблеме, — это залог неприятностей.

Они недооценивают и то, что США могут воспользоваться этим вызовом, и для этого у них есть исторический прецедент, который называется «доктриной Монро». Эта доктрина отнюдь не является инструментом американского империализма, как утверждает фактически исповедующее идеологию Кастро империалистическое правительство Кубы. На самом деле эта доктрина является политикой защиты зарождающихся латиноамериканских государств от иностранного вмешательства с тем, чтобы они могли развиваться самостоятельно. Есть множество оснований для того, чтобы вспомнить эту доктрину сейчас.

И наконец, они, наверное, думают, что президент Трамп — это бумажный тигр. Будто он, несмотря на свою жесткую риторику, съежится, чтобы избежать конфронтации. Трамп является человеком, действия которого полны неожиданностей. Возможно, они на собственном горьком опыте поймут, что сделали неправильный выбор.