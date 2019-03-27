Дмитрий Полиенко объявил голодовку 27.03.2019, 15:15

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Дмитрий Полиенко

Фото: ПЦ «Весна»

Активист держит голодовку протеста в ИВС с 24 марта.

Об этом в «Фейсбуке» написал соратник Дмитрия Полиенко, общественный активист Вячеслав Косинеров:

«На данный момент Дмитрий Полиенко держит голодовку в ИВС с 24 марта.

Требования Дмитрия к администрации следующие:

1) Медицинская помощь, так как у Полиенко снова обострился дерматит. Доктор приходил к Дмитрию только раз, врачебная помощь политзаключенному не оказывается.

2) Получить ручку (которую у него отобрали), чтобы иметь возможность писать письма друзьям и товарищам. А также жалобы.

3) С момента ареста Дмитрию многие писали, но дошло только одно письмо. Он требует свободы переписки со всеми, кто ему пишет и кому собирается писать сам Полиенко.

Как друзья и товарищи Дмитрия Полиенко мы заявляем, что подобное обращение является фактически пытками человека, а также считаем очередное уголовное дело в отношении активиста политически мотивированным.

Все это с большой вероятностью результат провокации силовиков, целью которой была месть и изоляция активиста в рамках «неполитической» статьи. Подобные провокации и шитые белыми нитками дела имели место в прошлом и от этого не защищен никто из борцов против диктатуры. А значит, мы должны защитить Дмитрия, иначе следующий - каждый из нас».

Напомним, что в Минске 20 марта в своей квартире был брутально задержан активист и бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко. Задержание проводила группа лиц в бронежилетах и с автоматами. Активиста подозревают в совершении преступления по статье 339, ч.3 УК РБ ( «Особо злостное хулиганство»).