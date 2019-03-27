Сибирский бунт против Путина 2 Иван Яковина

27.03.2019, 15:17

3,646

Иван Яковина

Кремлевская власть вызывает уже настоящую ненависть у местного населения.

Те, кто давно меня читает, должны помнить удивительные итоги местных выборов в прошлом году. Тогда в целом ряде областей партия Владимира Путина "Единая Россия" с треском проиграла никому не известным кандидатам.

После серии очень дорогих поражений (как финансово, так и политически), власть могла сделать две основные вещи.

Начать заботиться о народе, перестать воровать, повысить качество жизни людей, построить дороги, школы, больницы и так далее.

Ну либо второй вариант: запретить участвовать в выборах вообще любым кандидатам от оппозиции. Оставить лишь кандидата от партии власти и пару совсем уж манекенов, которые будут только числиться в кандидатах.

Как вы понимаете, естественно, был выбран второй вариант. И это дало забавный результат.

Город Усть-Илимск на севере Иркутской области когда-то возводился силами студентов из стройотрядов. Те, кто вовремя не смылся, так и остались жить – этих несчастных около 80 тысяч. Сейчас это очень унылое место в глубокой-глубокой тайге, скажем так. Как пелось в одной песне, "Ни за что и никогда не поеду жить туда".

Выборы местного мэра должны были закончится легкой победой спикера городской думы, лидера усть-илимской "Единой России" Сергея Зацепина. Чтобы не было сюрпризов, его оппонентами назначили (и это не шутка!) двух домохозяек и одну продавщицу. Знаете, это даже по российским меркам довольно издевательски по отношению к избирателям.

Соперницы Зацепина, конечно же, кампанию практически не вели. Их задача была просто создать необходимую массовку. В воскресенье 24 марта прошли выборы. Подсчитали результаты. Победителем стала 28-летняя домохозяйка Анна Щекина от партии ЛДПР. У нее – 45%. У Зацепина – всего 35%.

Кто такая Анна Щекина, никто не знает. Ни тут, ни там – вообще никто. Может быть, у нее в голове – кедровые шишки или оловянная руда. Или вообще пустота. Я бы не удивился. Но она победила.

Дело в том, что российская власть вызывает уже настоящую холодную (пока) ненависть у местного населения. Любой кандидат от "Единой России", похоже, вообще не имеет шансов на победу. Даже откровенный мухлеж не помогает. Скоро дойдет до того, что при выборе между человеком из власти и говорящим попугаем люди будут сознательно, а не по приколу, выбирать говорящего попугая. Он хотя бы не будет воровать и натравливать полицию на неугодных. Доверие к российской власти просто на нуле.

Вы скажете: "Ну что там тот Усть-Илимск? Его даже на карте найти невозможно!" И будете правы. Прямо скажем, его влияние на общероссийскую политику довольно незначительное. Но. Уже осенью пройдут намного более важные выборы губернатора Санкт-Петербурга. От власти там баллотируется абсолютно бестолковый холуй, жулик и ничтожество Александр Беглов. Его даже сейчас ненавидит весь город.

Кто пойдет против него, как мы видим – неважно. Важно то, что человек Путина проиграет выборы в его родном городе. Его, конечно, будут тянуть изо всех сил, но я лично не вижу шансов на его победу. Вот это будет настоящий удар по Владимиру Путину. Потеря Петербурга всегда плохо сказывалась на российских царях.

Иван Яковина, «Новое время»