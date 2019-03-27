И. о. премьера Алжира потребовал отставки президента 27.03.2019, 15:33

Ахмед Уяхья

Фото: Reuters

В военных кругах звучат призывы задействовать параграф конституции, позволяющий объявить пост президента вакантным.

Исполняющий обязанности премьер-министра Алжира Ахмед Уяхья потребовал отставки 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики. Об этом говорится в распространенном в среду, 27 марта, заявлении центристского "Национального демократического объединения", членом которого является Уяхья, сообщает dw.com.

Глава государства должен открыть путь для переходного процесса, уверен Ахмед Уяхья. "Мы благодарим Абдельазиза Бутефлику за все, что он сделал для страны", - добавил политик.

О том, что пришло время задействовать статью 102 конституции, еще 26 марта заявлял глава Генерального штаба вооруженных сил Алжира генерал-лейтенант Ахмед Гаед Салах. Данный параграф Основного закона позволяет конституционному совету страны объявить пост президента вакантным, если глава государства неспособен исполнять свои обязанности.

Крупнейшие протесты со времен "арабской весны"

Ахмед Уяхья был отправлен в отставку 11 марта. Он продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. На его место Бутефлика уже назначил главу МВД Алжира Нуреддина Бедуи.

В североафриканской стране несколько недель продолжаются крупнейшие со времен "арабской весны" 2011 года протесты. Их участники выступают против дальнейшего пребывания на посту президента 82-летнего Абдельазиза Бутефлики.

В начале марта на улицы столицы государства вышли десятки тысяч человек. В понедельник, 11 марта, Бутефлика пообещал не выдвигать свою кандидатуру на пятый срок. При этом он, однако, объявил о переносе на более поздний срок президентских выборов, первоначально намеченных на 18 апреля.