В Минске задержали пнувшую скульптуру городового девушку 20 27.03.2019, 15:43

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С выходных ее держат в ИВС.

В Минске задержали 18-летнюю девушку, пнувшую скульптуру «Минского городового» на улице Городской Вал напротив здания МВД. Происшествие случилось на выходных. Александру С. отвезли в изолятор временного содержания.

Как передает «Еврорадио», об этом рассказала Наталья Басалыга-Горячко, которая провела в изоляторе трое суток.

Скульптура находится под круглосуточным видеонаблюдением. Поэтому тех, кто дотронется до "Минского городового", могут задержать. Прошлой осенью 16-летний юноша дал скульптуре пощечину, его задержали, парень на видеокамеру просил прощения у... городового.

Как известно, "Минский городовой" не является памятником или историко-культурной ценностью, это просто скульптурная композиция.