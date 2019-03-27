В России потерялись «скрепы» 14 27.03.2019, 15:49

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Российское общество раздроблено.

У россиян нет общих ценностей, которые могли бы консолидировать значительные группы граждан, выяснили социологи исследовательской группы ЦИРКОН, пишет finanz.ru.

"Общество очень фрагментировано по ценностям", и они не смогут "стать теми скрепами", которые способны объединять, говорится в исследовании, посвященном "ценностной солидарности".

В ходе опроса три четверти граждан заявили о том, что готовы "объединяться для совместных действий с другими людьми, если их идеи и интересы совпадают". Главным совместным действием, в котором проявилась эта готовность в последние два-три года, оказались президентские и думские выборы, которые назвали 48% опрошенных.

На субботники пошли 26%, безвозмездную помощь людям в трудной ситуации оказывали 9%. На митинги вышли 2%, и столько же подключались к работе общественных организаций. Не воспринимается большинством как основа возможной консолидации и религия, пишет "Коммерсант".

При этом граждане, имеющие определенные ценности, могут не всегда их придерживаться. Так, среди респондентов, имеющих либеральные ориентиры, 37% ратуют за запрет абортов, а 19% - за запрет усыновления детей иностранцами. Поэтому группы с непротиворечивым набором ценностей "очень маленькие - 3-4%, констатирует глава ЦИРКОНа Игорь Задорин. Ценностей, по которым может быть общественный консенсус, очень немного: здоровье (76%) и семейное счастье (62%), перечисляет он. "Свободу и независимость" особо важными ценностями считают лишь 38% граждан, "любовь к родине" - 18%.

Подобное состояние общества создает серьезные электоральные проблемы для политиков, считают в ЦИРКОНе. Ориентация на внятные идеологические позиции гарантирует только 3-4% определенного электората, что вынуждает к популизму некоторых политиков, чтобы получить хоть сколько-нибудь значимые электоральные объемы, поясняет Задорин. Некогда большие общественные образования распались на маленькие: вместо "пенсионеры" появились десять типов пенсионеров, вместо "бюджетники" - десять типов бюджетников, отмечает он.