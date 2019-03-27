Клиент ресторана раздал официантам тысячи долларов 27.03.2019, 15:56

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Фото: Silver Street Tavern & Restaurant

Американец вручил только менеджеру две тысячи долларов.

В американском штате Мэн (США) посетители ресторана дали официантам огромные чаевые. По словам одной из официанток, в ресторане обедали мужчина и женщина, которых там прежде не видели.

Они вели себя дружелюбно и не создавали трудностей для сотрудников. Их счет составил 48 долларов, сообщает Associated Press (перевод - «Сегодня»).

После обеда посетитель позвал менеджера. Официантка опасалась, что он хочет пожаловаться из-за бокала с вином, который у него по ошибке забрали. Вместо этого мужчина вручил менеджеру две тысячи долларов и попросил поделить их между подчиненными.

Обычно в американских ресторанах дают на чай не более 20 процентов от счета, поэтому ожидалось, что пара заплатит официантке 9,6 доллара, то есть в 220 раз меньше.