Полшага до мышей 1 Кирилл Живолович, «Белгазета»

27.03.2019, 16:09

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Павел Лучинович

Мышиной возни в стране полным-полно на любом уровне.

В нашей стране все настолько циклично, что время от времени былую популярность приобретают анекдоты с бородой длиннее, чем у старика Хоттабыча. Некоторые недавние события реанимировали укатайку о семействе карликов, в котором сын привел для знакомства с родителями девушку на голову ниже себя, а глава семьи встретил его словами: «Э, сынок, ты это брось, а то мы так вообще до серых мышей доразмножаемся!».

На прошлой неделе стало известно о задержании главного столичного архитектора. Председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович был задержан в Минском районе при получении взятки от индивидуального предпринимателя «за благоприятное решение вопросов по согласованию проектных решений». К слову, именно Павел Лучинович запомнился тем, что едва не снес Осмоловку и все же снес БелЭкспо. Это он согласовал строительство сомнительного офисного сооружения в районе Октябрьской площади и пропагандировал уплотнение в городе. Во всяком случае на документах по всем этим скандальным инициативам стоит именно его подпись.

Официальная информация по поводу задержания строга и неумолима: «Главным следственным управлением Следственного комитета в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.430 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса, в отношении взяткодателя – по ч.2 ст.431 (дача взятки в крупном размере)». Звучит, как и несколько десятилетий подряд, справедливо и возмутительно, с эхом общественного порицания и занесением в личное дело. Но это лишь до тех пор, пока не начинаешь рассматривать некоторые детали поимки очередного «злостного коррупционера».

Надо сказать, что должность главного столичного архитектора сама по себе опасная – из этого кресла вылетали со свистом и ранее. До того как комитет возглавил новоиспеченный коррупционер, на этой должности за три года сменилось четыре руководителя. Причем полгода кресло главного архитектора в Минске вообще оставалось вакантным – не было желающих рискнуть и занять соблазнительную с разных точек зрения должность, находясь на которой непросто оставаться в стороне от тех или иных нарушений.

Но к марту 2019 года масштабы преступлений скукожились до размеров мышиного помета, так же как и суммы приношений: при недавнем задержании столичному чиновнику передавалась взятка в размере $4000. Парой недель ранее в Могилеве был задержан главный специалист управления архитектуры и градостроительства горисполкома, а общая сумма вознаграждения, которое он получил за свои услуги, составила $1400.

История с задержанием Павла Лучиновича примечательна еще и тем, что этот человек мог «присесть» кое за что и раньше. В свое время он работал начальником отдела архитектуры администрации Ленинского района Минска. Это было примерно в то время, когда главой этого района был Валерий Кулеш, более известный в народе как «человек-дерево». Он был задержан в середине 2016-го по тем же причинам, что и его «коллега по счастью» – по подозрению в коррупции.

Судьба «человека-дерева» красноречива и показательна. Примерно через год после предъявления ему обвинений во взяточничестве и громкого задержания он написал прошение о помиловании на имя главного борца с коррупцией. Еще через некоторое время человек, обвиненный в превышении служебных полномочий, был освобожден от уголовной ответственности и благополучно вышел на свободу. Говорят, что ушел в затворничество и перестал выходить на связь. А ведь мог бы и научить уму-разуму своего бывшего коллегу, про денежные эквиваленты услуг которого давно обменивались информацией жители Ленинского района столицы. Что, однако, оставалось вне поля зрения силовых структур и не помешало Лучиновичу возглавить целый отдел, а потом и комитет уже на городском уровне.

О том, что в следственных органах обострилось зрение и там готовы браться за каждого, кто допускает вольности и прегрешения, можно судить по многим проявлениям. Взять хотя бы историю с задержанием лучшего в стране эндоскописта и публичным судилищем над ним. В конце февраля его приговорили к 2,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. За что? За взятку в размере BYN3000. Может, пора бы уже к уголовной ответственности привлекать и за булочку с маком из школьной столовой?

Аналогии с «размножением до мышей» в современной Беларуси весьма уместны. В обществе не зазорно проживать жизнь серого и незаметного грызуна, чьими основными функциями являются поглощение еды и получение недолгого удовольствия от процесса размножения. Мышиной возни полным-полно на любом уровне: от солидольных ям в троллейбусных парках до мягких кресел в министерских кабинетах. Поводов, когда из маленькой хвостатой мышки раздувают огромного ушастого слона, тоже предостаточно. Порой так и хочется возмутиться вслед за главой семейства карликов: «Э, ребята, вы это бросьте, а то мы с вами скоро до серых мышей доразмножаемся!».

Кирилл Живолович, «Белгазета»