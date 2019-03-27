Гродненского журналиста-фрилансера Алеся Денисова вызвали в милицию 27.03.2019, 16:20

Алесь Денисов

Фото: БАЖ

Против него на протяжении последнего полугода уже несколько раз были возбуждены административные дела.

Гродненский журналист-фрилансер Алесь Денисов 26 марта получил повестку, по которой ему необходимо явиться в Щучинское районное отделение внутренних дел, сообщает сайт baj.by.

Cтарший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Щучинского РОВД Сергей Матукевич вызывает Денисова для опроса 1 апреля в 10 часов.

По предварительной информации, журналист по личным причинам в этот день не сможет приехать в Щучин.

Против Александра Денисова на протяжении последнего полугода уже несколько раз были возбуждены административные дела.

2 ноября 2018 года суд Октябрьского района Гродно приговорил журналиста-фрилансера штрафом в размере 25 базовых величин за якобы распространение «экстремистских материалов» (ч. 2 ст. 17:11 КоАП). А 1 февраля 2019 года его вместе с журналистом Александром Киркевичем по решению суда Ленинского района Гродно признали виновным в «незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ» (ч. 2 ст. 22.9 КоАП) и оштрафовали на 30 базовых величин.