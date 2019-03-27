Что узнали СМИ об отправке российских военных в Венесуэлу 27.03.2019, 16:40

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Российский самолет Ил-62 был замечен еще в воскресенье в аэропорту Каракаса.

В Венесуэле присутствуют российские военные, подтвердил МИД России. В министерстве сообщили, что военные находятся в Венесуэле на законных основаниях, не уточнив, чем они там занимаются. Власти США считают, что в страну прибыли российские специалисты по кибербезопасности. Русская служба Би-би-си обобщила информацию СМИ о российских военных в Венесуэле.

О прибытии в аэропорт Каракаса двух российских военных самолетов стало известно в воскресенье из сообщений местных СМИ.

Агентство ТАСС со ссылкой на перуанскую газету El Comercio сообщало, что в аэропорт Каракаса прилетели самолеты Ан-124 и Ил-62 с 99 военнослужащими и 35 тоннами груза на борту. По данным газеты, военными командует начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров. По пути в Венесуэлу самолеты сделали две посадки - в Дамаске и Дакаре, отмечало издание.

По данным ресурса FlightPix, замеченный в Каракасе Ил-62 эксплуатируется Воздушно-космическими силами России, аэропорт базирования - самарский Курумоч.

В понедельник официальный американский госдепартамент осудил отправку военных в Венесуэлу и назвал ее безрассудной эскалацией ситуации в стране.

Экономика Венесуэлы переживает шестой подряд год экономического спада. С инфляцией свыше миллиона процентов Венесуэла в прошлом году заняла место в истории рядом с Веймарской республикой 1920-х годов и Зимбабве 2000-х.

В январе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. США и многие другие страны более не признают легитимность Николаса Мадуро и поддерживают Гуайдо.

В марте в стране начались отключения электричества.

Правительство США считает, что в числе прибывших в Венесуэлу военных есть специалисты по кибербезопасности, сообщило во вторник вечером со ссылкой на источник агентство Рейтер. Американские власти, по данным агентства, полагают, что главная задача Москвы - помочь Николасу Мадуро удержаться у власти.

Против присутствия в Венесуэле российских военных выступила и Организация американских государств. "Генеральный секретариат отвергает недавнее военное проникновение России на территорию Венесуэлы, которое не было разрешено Национальной ассамблеей, как того требует конституция Венесуэлы", - говорилось в заявлении ОАГ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вечером во вторник подтвердила, что в Венесуэле находятся российские военные.