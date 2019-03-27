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Как оршанцы праздновали День Воли

  • 27.03.2019, 17:08

По всему городу были вывешены бело-красно-белые флаги.

День Воли является национальным праздником для многих белорусов. Сайт orsha.eu отобрал самые интересные из присланных в редакцию фотографий, рассказывающих как в этом году оршанцы отмечали этот праздник.

Праздновал каждый по своему. Кто-то вышел на прогулку по родному городу. В данном случае по Барани:

Кто-то съездил в другой город. Например, это фото с концерта Змитера Войтюшкевича в День Воли в Витебске:

Кто-то вывесил флаги у себя на домах. Вот будущий дом в Дубровно:

А вот дом в Устье:

Кто-то возложил цветы к памятнику классика:

А, вот, люди заметили, что 25 марта блоки для перегораживания дороги кто-то поставил ровненько бело-красно-белым сочетанием:

Ну, и еще один фотоснимок:

Напомним, 24 марта был задержан активист Дмитрий Дашкевич. 25 марта известно о задержании витебского оппозиционера Бориса Хамайды. Милиция в течение дня держала в осаде дома других активистов.

На праздновании Дня Воли 25 марта активистка Елена Толстая приковала себя наручниками к столбу на Октябрьской площади в Минске в знак протеста. Она также была задержана сотрудниками МВД.

На Октябрьской площади Минска также задержали и.о. председателя партии ОГП Николая Козлова и сопредседателя БХД Виталия Рымашевского.

В центре Минска были задержаны музыканты Лявон Вольский, Игорь Варашкевич, Змитер Войтюшкевич и Павел Аракелян, которые собирались дать бесплатный концерт в честь Дня Воли.

Затем милиция задержала еще несколько человек, которые собрались отпраздновать День Воли в центре столицы.

Вечером 25 марта в Минске из Центрального РУВД освободили всех задержанных на День воли, кроме Елены Толстой.


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