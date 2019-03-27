Опрос: Кто лидирует в президентской гонке в Украине 1 27.03.2019, 16:55

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До выборов осталось меньше недели.

Менее чем за неделю до выборов президента Украины наибольшую поддержку тех избирателей, кто собирается прийти и проголосовать, имеет Владимир Зеленский, пишет liga.net.

Такие результаты исследования представил Центр социальных и маркетинговых исследований Социс, который основан руководителем избирательной кампании президента Украины Игорем Грынивом.

Среди таких избирателей за шоумена готовы отдать голоса 24,6% опрошенных.

На втором месте по симпатиям - действующий президент Петр Порошенко - 14,8%.

За лидера партии Батькивщина Юлию Тимошенко готовы голосовать 8,7% респондентов: она на третьем месте в президентской гонке по версии Социса.

Другие политики получили следующие цифры: Юрий Бойко - 7,9%, Анатолий Гриценко - 6,4%, Олег Ляшко - 5,3%. Другие кандидаты набирают менее 4% голосов.

16,6% опрошенных избирателей все еще не определились и не знают, за кого проголосуют.

Результаты ответов на вопрос "даже если сейчас вы еще не определились со своим выбором, к кому из следующих кандидатов склоняетесь больше?" среди не определившихся:

Опрос проведен с 20 по 25 марта 2019 года среди 2000 избирателей во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,1%.