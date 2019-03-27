Эксперты назвали лучшие направления для туризма 27.03.2019, 17:04

Рейтинг составлен на основе отзывов путешественников.

Представители онлайн-сервиса TripAdvisor составили рейтинг лучших туристических направлений мира с учетом мнений путешественников. Полный рейтинг включил 25 городов мира. Первое место занимает столица Великобритании Лондон, пишет korrespondent.net.

Полный перечень городов Travellers' Choice был опубликован на официальном сайте популярного сервиса.

На втором месте идет Париж, а замыкает тройку лидеров Рим. В десятку лучших направлений также вошли Крит, Бали, Пхукет, Барселона, Стамбул, Марракеш и Дубай.

Также в перечне фигурируют Прага, Нью-Йорк, Токио, Лиссабон, Гонконг, Сидней, Тель-Авив и другие города.

Рейтинг составлялся с помощью алгоритма, анализирующего миллионы отзывов путешественников, а также достопримечательности, рейтинги отелей и ресторанов.