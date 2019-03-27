Мэр российского Белгорода вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн»
- 27.03.2019, 17:17
Присутствующие не удивились.
Мэр российского Белгорода Юрий Галдун, избранный депутатами горсовета 26 марта, вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн». Видео опубликовано на канале Meduza в YouTube, пишет «Гордон».
Как отмечает издание, присутствующие, судя по видеотрансляции, не удивились. В Telegram издания Baza сообщается, что музыку выбрала руководитель управления культуры горсовета Людмила Грекова.
По ее словам, музыку решили сделать «более современной», но не уточнили, откуда она. «Без злого умысла», – заявила Грекова.