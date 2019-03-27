Мэр российского Белгорода вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн» 27.03.2019, 17:17

Присутствующие не удивились.

Мэр российского Белгорода Юрий Галдун, избранный депутатами горсовета 26 марта, вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн». Видео опубликовано на канале Meduza в YouTube, пишет «Гордон».

Как отмечает издание, присутствующие, судя по видеотрансляции, не удивились. В Telegram издания Baza сообщается, что музыку выбрала руководитель управления культуры горсовета Людмила Грекова.

По ее словам, музыку решили сделать «более современной», но не уточнили, откуда она. «Без злого умысла», – заявила Грекова.