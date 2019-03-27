На руководителей предприятий, которые посетил Лукашенко, завели дела 27.03.2019, 17:23

Сообщается про причинение ущерба в особо крупном размере должностными лицами «Амкодор-Шклов» и «Купаловское».

Управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области возбудило уголовное дело по фактам злоупотребления служебными полномочиями со стороны должностных лиц открытого акционерного общества «Амкодор-Шклов» и общества с ограниченной ответственностью «Купаловское» — управляющая компания холдинга. Об этом tut.by сообщил начальник управления ДФР КГК по Могилевской области Александр Шаройкин.

В результате злоупотребления служебными полномочиями со стороны должностных лиц ОАО «Амкодор-Шклов» был причинен ущерб в особо крупном размере. Его сумма пока не оглашается. Хотя по этой статье особо крупным ущербом считается сумма от тысячи базовых величин и выше (от 25 500 рублей).

«В ходе проводимой совместно с Комитетом государственного контроля Могилевской области проверки и в ходе предварительного расследования будет дана правовая оценка работы должностных лиц вышеуказанных обществ и органов государственного управления, которые не обеспечили надлежащие условия хозяйствования и производственной дисциплины, что привело к фактам бесконтрольности и бесхозяйственности», — отметил Александр Шаройкин.

Напомним, 26 марта Лукашенко посетил фермы агрохолдинга «Купаловское» в Шкловском районе. После осмотра хозяйства диктатор зашел в коровники и на мехдвор. Там Лукашенко остался очень недоволен: назвал их «Освенцимом», потребовал найти виновных и разобраться с работой хозяйства. «Вы все больные!», «Посмотри на эту скотину, она же вся обосранная», «Всех под нож, всех до единого» — такой была риторика диктатора с чиновниками.

После осмотра предприятия Лукашенко поручил пока снять с должностей всех виновных, а также поручил председателю КГК Леониду Анфимову возбудить уголовные дела.

Своих постов в результате «коровьего Освенцима» лишились губернатор Могилевской области Владимир Доманевский, председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов и помощник Лукашенко по Могилевской области Геннадий Лавренков.