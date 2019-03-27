МИД Украины потребовал от РФ прекратить преследование крымских татар 27.03.2019, 17:26

В аннексированном Крыму российские силовики задержали 20 крымских татар.

Министерство иностранных дел Украины требует от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном ею Крыму. Об этом в своем Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, пишет «Гордон».

"Продолжаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму с незаконными ночными обысками и задержаниями в десятках домов мирных крымских татар. Мы требуем, чтобы Россия прекратила эти незаконные и политически мотивированные преследования", – подчеркнула Зеленко.

Further #humanrights abuses in occupied #Crimea with illegal overnight searches & detentions in dozens of homes of peaceful Crimean Tatar citizens. We demand #Russia ceases these unlawful & politically motivated persecutions. #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/pvnnzIq0zN — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 27 марта 2019 г.

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ сегодня сообщило, что силовики проводят обыски у подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир". Позже стало известно о 20 задержанных.

Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.