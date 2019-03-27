The Guardian: ЕС может перенести Brexit до 31 марта 2020 года 27.03.2019, 17:49

Brexit был запланирован на 29 марта 2019 года.

ЕС может предложить Великобритании перенести Brexit до 31 марта 2020 года, если премьер-министру Терезе Мэй не удастся приехать в Брюссель, не ратифицировав предложенную ею сделку с ЕС, сообщает The Guardian (перевод - «Новое время»), ссылаясь на собственные источники.

Инсайдеры рассказали, что предложение о переносе Brexit и ранее содержалось во внутренних документах Евросоюза, однако Мэй сама не озвучила возможность такого сценария.

Такой перенос даты сможет гарантировать то, что у британского правительства не будет возможности "вмешиваться в долгосрочные планы ЕС, включая вопросы, связанные с бюджетом".

"Это защитило бы нашу работу в течение этого года и, по сути, позволило бы нам вернуться к ней в начале следующего года", - заявил один из брюссельских чиновников.

По его словам, "предоставление более длительного срока, чем этот, может привести к злоупотреблениям со стороны Великобритании".

"Мы видели, как сторонники Brexit пытались остаться и создавать проблемы. Так что такой срок - это не плохая идея", - сказал представитель ЕС.

Ранее, Евросоюз принял решение о переносе Brexit на 22 мая, если на следующей неделе парламент Великобритании одобрит двухстороннюю сделку.

Напомним, что Мэй попросила главу Европейского совета отложить Brexit до 30 июня.

12 марта парламент Британии во второй раз проголосовал против соглашения об условиях выхода из Европейского Союза. На следующий день британские депутаты не поддержали выход страны из Евросоюза без соглашения. 14 марта британский парламент поддержал перенос Brexit на более поздний срок.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.