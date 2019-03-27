В Горках почтили память участвовавшего в восстании Калиновского студента 2 27.03.2019, 18:01

Он погиб в военной схватке с российскими войсками.

Вечером 25 марта в 101-ую годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики местные жители возложили цветы на могилу Войтеха Доморацкого, студента горецкого института. Он участвовал в освободительном восстании Кастуся Калиновского и погиб в военной схватке с российскими войсками, пишет сайт horki.info.

Могила героического студента находится в дендропарка БГСХА. На могиле стоит плита с соответствующей надписью.

Возложение цветов было согласовано с администрацией вуза. Центральные ворота дендропарка были открыта, а главная аллея чисто убрана.

Стоит отметить, что в советское время в академическом дендропарке на могиле Войтеха Доморацкого положили мраморную плиту как борцу с царизмом. Она треснула, и жители города настояли, чтобы власти заменили ее.