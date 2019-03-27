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Стало известно, какой будет погода до конца марта

  • 27.03.2019, 18:27

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

28 марта погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в ночные и утренние часы по западным районам страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, пишет «Гидромет».

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по Брестской и Гродненской областям пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью-1..-7°С, по юго-западу 0..+3°С, максимальная днем от +4°С по востоку до +11°С по западу страны. Атмосферное давление будет расти.

29-30 марта погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы.

29 марта преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +8..+15°С.

30 марта осадков по стране не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +11..+17°С.


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