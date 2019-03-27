В чем в РФ обвиняют уроженца Минска Михаила Абызова 27.03.2019, 18:33

Михаил Абызов

Против экс-министра открытого правительства РФ возбуждено дело о создании преступного сообщества.

Следственный комитет РФ называет бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова создателем преступного сообщества, которое похитило у сибирских энергетических компаний четыре миллиарда рублей. Преступления совершались в 2011-2014 годах, пишет «Медуза».

По данным адвокатов фигурантов дела, обвинение строится вокруг одной сделки: Абызов с партнерами продали государственному ФГУП «Алмазювелирэкспорт» акции четырех компаний — АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС.

Реальная стоимость компаний составляла 186 миллионов рублей, но была завышена более чем в 20 раз. Вырученные от сделки четыре миллиарда рублей были выведены за рубеж на счета офшора «Блэксирис».

Следствие считает, что действия Абызова «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность» Новосибирской области и Алтайского края.

Обвиняемые своей вины не признают, называя сделку рыночной, а конфликт вокруг нее — «искусственно переведенным в уголовную плоскость».

Михаил Абызов родился в 1972 году в Минске.