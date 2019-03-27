Минчане взбунтовались против застройки частного сектора 9 27.03.2019, 18:40

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Фото: onliner.by

В Минске на пятачке среди частного сектора планируют возвести панельку.

Частный сектор Минска уже давно борется за право своего существования. Чем дальше, тем больше чиновники хотят пустить усадебную застройку под нож, а на месте невысоких домов и участков возвести многоэтажки. Правда, есть и такие уголки столицы, которых снос в обозримом будущем все-таки не должен коснуться. Один из таких «амнистированных» оазисов — левая половина Сельхозпоселка, где по большей части расположены добротные современные дома. Но беда (по мнению местных жителей) добралась и сюда: на небольшом пятачке среди частных домов власти города решили возвести высотку для нуждающихся, пишет «Онлайнер».

Что построить на 26 сотках

Речь идет об улице Гая, район бывших хозпостроек под номером 91. Как говорят старожилы Сельхозпоселка, когда-то нынешнее «поле боя» представляло собой небольшое озеро, где мужчины ловили карасей. Затем озерцо осушили, оставшуюся от него яму закидали землей, а на образовавшейся ровной поверхности площадью около 26 соток построили невысокое здание, которое в советские годы закрепили за предприятием «Минсккоммунтеплосеть». Чего только не было в этом здании за все время существования: арендаторы попадались разные, довольно долгое время даже работала настоящая конюшня.

— Проблем с соседями у нас никогда не было, — рассказывает местный житель Александр. — Пока работала конюшня, дети с удовольствием катались на лошадях. Но в 2017 году старое здание снесли, полностью освободив площадку. А через некоторое время мы узнали: возле наших домов собираются строить одноподъездную 12-этажку на 83 квартиры, причем без парковки как таковой!

По планам проектировщиков, будущие жильцы панельки должны были бы парковать автомобили примерно в километре от своего дома — по улице Пригородной им выделили полосу для стоянки. Понятно же, что это абсурд и никто не будет оставлять машину где-то далеко на горе, а потом пешком идти к подъезду. Очевидно, что все автомобили хлынули бы к нам под заборы и в проезды.

Первую уплотнительную атаку минчане отбили: собрали более 500 подписей, разослали обращения во все инстанции, даже добились приема у Шорца. Говорят, им пообещали отказаться от грандиозных планов и в последующем рассматривать размещение на пятачке только малоэтажной застройки.

— А мы и не против того, чтобы здесь построили трехэтажку, — дополняет рассказ Евгения, добротный дом которой, если ничего не изменится, окажется на первой линии от новой высотки. — Посмотрите, как это делают в Боровлянах: возводят аккуратный дом, который прекрасно сочетается с усадебной застройкой. И это обычные панельные дома, разве что разукрашенные с умом.

Но пока мы ждали новостей о будущем этого участка и приглашения на обсуждение нового проекта, «наверху» уже все решили. Жильцы случайно встретили и «допросили» геодезиста, который раскрыл всю правду: здесь собираются возвести шестиэтажку с подземным паркингом. И это они называют малоэтажной застройкой?!

Минчане начали опять писать чиновникам, так как вариант постройки выше трех этажей их категорически не устраивает.

— Мы хотим донести до властей города, что мы не против малоэтажной застройки, но она ограничена буквально тремя этажами, — продолжает Евгения. — Надо же как-то разумно подходить к процессу: здесь частный сектор, не надо превращать его непонятно во что!

Коренным жителям фактически не дают разрешения на то, чтобы реконструировать-построить дома выше восьми метров, а тут собираются всунуть здание высотой около 20. В итоге вся наша жизнь окажется как на ладони у новоселов: кому будет приятно, что его дом и участок превращается в обзорную площадку. Наверное, надо уважать местных жителей, считаться с ними.

— Более того, мы готовы за свои деньги облагородить эту территорию: сделать проект, потом детскую площадку, спортивную. Ведь в таком большом квартале нет ни одной детской площадки. Один из жильцов обращался к властям района, чтобы самостоятельно обустроить ее на улице Пригородной, но ему категорически отказали, мол, там санитарная зона. Но зато, когда дошло до вопросов строительства высотки, на той же Пригородной выделяют полосу для стоянки авто. Где логика? — возмущены люди.

Зона сохранения или зона выживания?

ПДП на эту территорию был составлен давным-давно, минчане его изучили и пришли к выводу: конкретной информации очень мало. Но самое главное, в нем указано, что на этом месте должен находиться многоквартирный жилой дом. Однако, замечают местные жители, многоквартирный не значит многоэтажный.

Запланированная городскими властями панелька должна быть построена для сотрудников «Минсккоммунтеплосети», которые, как и тысячи других минчан, нуждаются в улучшении жилищных условий. По словам местных жителей, выходивших на контакт с предприятием, там в очереди на улучшение стоит более 200 человек, а шестиэтажный дом предполагает наличие только 36 квартир. То есть кардинально вопрос не решится.

— Самое любопытное, что недалеко отсюда, в районе улицы Щедрина, есть большой квартал ветхих домов, давно приговоренных к сносу. Люди лет пятьдесят живут на чемоданах. Там хватит места и для 12-, и для 25-этажек. Но за тот кусок земли почему-то никто не берется, хотя многие владельцы и мечтают об отселении. Город по-прежнему пытается решить чей-то жилищный вопрос за счет ухудшения нашего положения.

А зная, как у нас делаются дела, мы просто боимся появления даже одной высотки здесь. Лиха беда начало: сперва одна многоэтажка, потом еще одна, а затем и весь частный сектор решат снести, чтобы застроить «свечками». У нас тут вообще что — зона сохранения или зона выживания? — рассуждают люди, которые внимательно следили за всеми градостроительными конфликтами.

Не верят минчане и в благополучный исход автомобильного вопроса, если шестиэтажка с подземным паркингом все-таки будет построена. Расчет простой: нуждающиеся вряд ли захотят тратиться на дорогостоящий подземный паркинг, да и на Пригородную, где отведено дополнительное место для стоянки, ходить они вряд ли будут. Поэтому все машины окажутся известно где.

Понимая, что от них вряд ли отстанут, люди предлагают и такой вариант решения проблем нуждающихся: «нарезать» эту землю на свободные участки и дать возможность многодетным семьям построить отдельные дома. Как в Зацени. В таком случае и общий принцип застройки сохранится, и все местные не будут иметь претензий.

— У нас новые хорошие дома, мы их строили с расчетом на то, чтобы жить семьями и поколениями. Не стоим ни на каких очередях и сами решаем свои вопросы. Но в итоге получается так, что наши интересы никого не волнуют. Повторюсь: есть разные варианты сделать так, чтобы все были довольны: трехэтажный многоквартирный дом или четыре частных дома, или, в конце концов, спортивная площадка. Но имейте уважение к тем, кто здесь живет с середины прошлого века. Если тут запроектирована усадебная застройка, так пусть она такой и будет, — взывает Евгения.

Позиция второй стороны

На предприятии «Минсккоммунтеплосеть» пояснили, что отказываться от участка среди частного сектора не собираются ни под каким предлогом: «Мы понимаем недовольство местных жителей, но у нас много своих очередников — больше 200 человек, в том числе многодетные семьи. Чем они хуже жителей улицы Гая? Жилье нужно всем. Сотрудники уже оповещены о том, что предстоит стройка, люди строят планы и очень надеются на этот дом. Площадка выделена, проект готов, поэтому какие еще могут быть разговоры».

Позиция власти по этому вопросу отражена в официальном письме Управления капитального строительства Мингорисполкома, которое пришло минчанам еще в конце прошлого года и пока не подлежит пересмотру: все по нормам, высота подходящая и количество парковочных мест в самый раз.