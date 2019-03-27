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Бывшего замминистра обороны Беларуси осудили в Литве на 14 лет

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  • 27.03.2019, 19:00
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Владимир Усхопчик

Владимира Усхопчика признали причастным к гибели людей при штурме Вильнюсского телецентра.

27 марта Виленский окружной суд огласил приговор по делу о штурме Вильнюсского телецентра, который произошел 13 января 1991 года. Согласно приговору, бывший заместитель министра обороны Беларуси (в 2000-2004 годах) генерал Владимир Усхопчик заочно осужден на 14 лет тюрьмы, пишет delfi.lt.

Усхопчика, который во время этих событий возглавлял Вильнюсский гарнизон, признали причастным к гибели людей при штурме телецентра. После Вильни его перевели на службу в Беларусь. Литва несколько раз подавала в Беларусь просьбы о выдаче генерала, но получала только отказы.

Всего приговоры вынесены 67 гражданам Беларуси, Украины и России. Они осуждены на сроки от 4 до 14 лет. Среди них, например, бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, которому присудили 10 лет лишения свободы. Большинство фигурантов дела осуждено заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдавать.

Из всех подсудимых на суде были только два человека — советские офицеры, граждане России. Это Юрий Мель, задержанный в 2014 году, и житель Вильюса Геннадий Иванов. Меля осудили на семь лет лишения свободы, Иванова — на четыре года.

В январе 1991 года захватили Виленскую телебашню и здание Литовского радио и телевидения. При этом погибли 14 человек, более тысячи пострадали. Суд назвал эти действия агрессией СССР против Литвы. В действиях советских военных, по мнению суда, есть признаки преступлений против человечности, предусмотренных международным правом.


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