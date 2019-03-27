закрыть
27 марта 2019, среда, 21:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Трамп потребовал от России «убраться из Венесуэлы»

10
  • 27.03.2019, 19:04
  • 9,730
Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

По словам президента США, для того чтобы «убрать Россию из Венесуэлы», допустимы любые меры.

Россия должна покинуть Венесуэлу, заявил президент США Дональд Трамп журналистам во время встречи с супругой Хуана Гуаидо, которого Вашингтон признал временным президентом Венесуэлы, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Россия должна убраться», — сказал президент США. На вопрос, как этого добиться, Трамп ответил: «Посмотрим. Все способы допустимы».

Ранее вице-президент Майк Пенс заявил, что США рассматривают прибытие в Венесуэлу российских военных самолетов как «нежелательную провокацию». «Мы призываем Россию прекратить всю помощь режиму Мадуро и поддержать Хуана Гуаидо», — сказал он.


популярное за неделю

Мнение

Праздник на плантациях
Праздник на плантациях Николай Статкевич
Чрезвычайный назначенец
Чрезвычайный назначенец Владимир Халип
Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй
Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй Константин Скуратович
Воздух уже победил
Воздух уже победил Ирина Халип