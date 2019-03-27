Лев Марголин: Чиновники не могут повлиять на законы экономики 2 27.03.2019, 19:35

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Экономист рассказал, почему глава администрации Лукашенко не повлияет на рост цен.

Белорусский правитель дал поручение Наталье Кочановой срочно взять под контроль рост цен. Что из этого получится - объясняет «Радыё Рацыя» экономист Лев Марголин.

- От Кочановой здесь мало что зависит, ведь власть на словах беспокоится о росте цен, а в то же время подписывает документы об их повышении. На днях был подписан документ, предусматривающий повышение акцизов на топливо, а что это значит? Топливо - это все в экономике, так как в цене любого продукта заложена его стоимость. Если вырастут акцизы, то вырастут и цены. Какой бы мы товар не купили - от хлеба до велосипеда - во всем будет заложено повышение акцизов. Поэтому не знаю, как глава администрации решит поставленную задачу.

- Какие еще факторы влияют на рост цен?

- Кроме всего прочего, в последнее время есть рост курсов иностранных валют - доллара и евро, а значит, что все импортные составляющие дорожают. Имеется также некий рост зарплат, и это также оказывает определенное влияние на цены. Но это все - законы экономики, на которые повлиять чиновники не могут.

- Рост цен продолжится?

- Думаю, будет медленное повышение, поскольку никаких экономических реформ не проводится и в будущем не предвидятся. А то, что делается сейчас, указывает, что цены продолжат расти.

К тому же, на ближайшие пять лет у нас уже заложено повышение цен сырья для нефтеперерабатывающих предприятий, а это означает, что и дальше придется повышать цены на топливо и все остальное.