Европарламент принял законопроект о борьбе с пластиковыми отходами 1 27.03.2019, 20:10

C 2021 года в ЕC будет запрещено использование пластиковой посуды, ватных косметических палочек и соломинок для питья.

Европарламент в среду, 27 марта, одобрил законопроект, направленный на сокращение мусора из пластика. Он вступит в силу после одобрения Европейским советом. Поскольку представители Европейского парламента и стран ЕС в декабре прошлого года согласовали детали законопроекта, ожидается, что при его рассмотрении Евросовете не возникнет возражений, передает DW.

Так, с 2021 года в Евросоюзе будет запрещено использование одноразовых изделий – в частности, пластиковой посуды, ватных косметических палочек, соломинок для питья, - которые могут производиться из других материалов. С 2024 года пластиковые бутылки будут продавать только с прикрепленными к ним крышками.

Использование изделий из пластика, у которых пока нет экологичной альтернативы, например, пластиковых стаканов и упаковок для продуктов питания, должно быть ограничено. Согласно законопроекту, страны ЕС должны самостоятельно принять меры в этой связи.

Кроме того, ряд одноразовых продуктов, содержащих некоторое количество пластика, - в частности, влажные салфетки, женские гигиенические прокладки - в обязательном порядке на упаковке будут сопровождаться указаниями о негативном воздействии на окружающую среду.

ЕС: более 30 кг пластиковых отходов на человека

Законопроект также предписывает увеличение квоты по разделению мусора. К 2025 году не менее 77 процентов пластиковых бутылок должны утилизовываться вместе с пластиковым мусором, к 2030 году этот показатель возрастет до 90 процентов. Кроме того, пластиковые бутылки с 2025 года должны как минимум на 25 процентов состоять из вторсырья, к 2030 году - на 30 процентов.

Согласно данным Еврокомиссии, в год в Европе в среднем на одного жителя приходится 31,1 кг пластиковых отходов, в Германии - 37,4 кг. В среднем в ЕС около трети пластикового мусора подлежит вторичной переработке, остальные отходы экспортируются. На долю пластика приходится 85 процентов всего мусора в мировом океане, из них половину составляют разовые пластиковые изделия.