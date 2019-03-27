«Говорят, начальник ГАИ бампер оторвал»4
- 27.03.2019, 20:29
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Что изменилось после статьи о грязи в Дзержинске.
После публикации о состоянии дорог в районе частной застройки Дзержинска tut.by позвонили местные жители и рассказали, что по нескольким улицам прошел грейдер, а люди в служебной «Ниве» фотографировали лужи. В райцентре, который входит в число спутников Минска, надеются, что после поручения президента привести в порядок дороги изменения будут более кардинальные.
Реакция на статью
— Сразу после выхода статьи мы заметили необычное оживление возле единственной асфальтированной дороги, которая ведет в наш поселок, — говорит Александр. — Толпа работников ЖКХ убирала мусор на полосе охраны водопровода. Потом по двум улицам прошел грейдер и почему-то уехал — может, сломался? После обеда кое-где даже крышки на люки установили. А еще по улицам служебные «Нивы» катались, фотографировали лужи.
Кстати, из-за этих люков уже пострадало несколько должностных лиц. Судя по письму от МЧС за подписью заместителя министра ведомства, с 29 января по 28 февраля 2019 года проводилась проверка районного производственного унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ».
Сообщаются результаты проверки: «Колодцы пожарных гидрантов, расположенные на улицах Весенней, Кольцевой, Кооперативной, Майской, Парковой и Святочной в Дзержинске, не обеспечены люками (крышками)». Дзержинскому ЖКХ предписано до 05.04.2019 обеспечить их наличие. «За нарушение законодательства о пожарной безопасности исполняющий обязанности генерального директора „Дзержинское ЖКХ“ Позняк В.Г. привлечен к административной ответственности в виде штрафа».
Кроме того, был уволен старший инспектор инспекции надзора и профилактики Дзержинского РОЧС, на которого был возложен контроль за выполнением «рекомендаций Государственного пожарного надзора».
Впрочем, принятые меры МЧС не повлияли на состояние дорог.
— В пятницу по улице Солнечной попытался проехать человек на легковой машине: объезжал водопроводный колодец — и оборвал защиту днища. Машина новая, на КАСКО, вызвали ГАИ. Инспектор, составлявший протокол, сказал, что в этих лужах даже их начальник бампер оставлял.
Кстати, водителя пострадавшей BMW признали невиновным, так что возмещение ущерба страховая выставит регрессом ЖКХ.
Через час после отъезда ГАИ приехали люди из ЖКХ и перекрыли улицу знаками и лентами.
— А от 115.бел пришел ответ, что луж, фото которых мы высылали, ими «не выявлено», — говорит Александр.
Газовые трубы, как и обещали, приехали углублять во вторник. Местным жителям представилась возможность оценить, из чего же сделана дорога.
— Непонятно, как так отсыпали дорогу: идешь по дороге, а она шевелится. ПГС сыпали прямо на глину тонким слоем, 15−18 сантиметров, — это видно по срезу.
Кто виноват: еще одна версия
То есть виноваты строители? Мы связались с директором генподрядной компании, где нам рассказали свою версию, почему новые дороги превратились в месиво.
Директор Павел Лаврусик считает, что основная причина разрушения дороги — нарушение целостности покрытия во время подключения жителей района к коммуникациям и прокладки центральной канализации.
— Зачем все сваливать на подрядчика? Дороги приняли на баланс ЖКХ, и это их обязанность обслуживать их: грейдировать, подсыпать. Гравийные дороги разбиваются, их нужно грейдировать после каждого дождя. Почему стоит вода в лужах? Дорога проектировалась под асфальтобетонное покрытие, уклоны сделаны минимальными, с поверхностным водоотведением. Надо вызвать проектировщиков: может, есть и их ошибка, может, где-то нужно укрепить, подсыпать. Возможно, будет достаточно раз в месяц просто грейдировать дороги.
Директор ПМК-1093 также заявил, что фирма несет гарантийные обязательства по некоторым видам работ 5 лет.
Вопросы к тендеру
После прошлой статьи у многих появились вопросы по обстоятельствам тендера по выбору генподрядчика, который проводил УКС в 2013 году. Нам удалось выяснить, как получилось, что выиграла компания, зарегистрированная за месяц до тендера.
Напомним, за право выполнить благоустройство в строящемся микрорайоне в 2013 году боролись две частные компании. Победителем стала молодая строительная организация ПМК-1093. Вторая фирма, ЗАО «ДСПК-93», после работала у ПМК-1093 на субподряде. Более того, ДСПМК выступало гарантом покрытия затрат в случае экономической несостоятельности ПМК.
Как нам удалось дополнительно выяснить у собеседника, знакомого с ходом реализации проекта, руководство у этих компаний — члены одной семьи. Руководитель ДСПМК-93 — Харитончик В. М., учредитель ПМК-1093 — Харитончик И.А. Но формально это два разных юридических лица.
Директор ПМК-1093 Павел Лаврусик рассказал, что за год до регистрации учредителем было принято решение создать организацию для работы в Дзержинском районе. Оформили документы, набрали местных работников и зарегистрировались. А дальше все просто: нашли тендер от Дзержинского УКСа на icetrade.by (сайт, где размещается информация о проводимых тендерах), подали заявку и выиграли тендер на благоустройство.
Ситуация, когда конкурент по тендеру потом работал на субподряде, Павлу Лаврусику странной не кажется. На данный момент техпарк фирмы составляет погрузчик и экскаватор, вся необходимая техника берется по договору аренды.
Привет из Фаниполя
После выхода статьи о Дзержинске в редакционную почту пришло письмо с фото из соседнего Фаниполя. Жители микрорайонов частной застройки тоже жалуются на плохие дороги, которые прокладывались примерно в то же время, что и в Дзержинске.
— На наших участках в 2011—2013 гг. производилась электрификация, проводился водопровод и газ, а также строились дороги, которые как бы есть, но их нет. Крышек на люках, естественно, тоже. Обращались в Дзержинский райисполком, но там набор «отмазок» стабильный: денег нет, распутица, терпите. Кстати, крышек на водопроводных колодцах у нас тоже нет. И мы, жители, не разбивали специально свою дорогу — ее такую построили. Мы не проводили канализацию после того, как дорогу отсыпали.