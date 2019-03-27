Мексиканская Interjet приостановила полеты 15 самолетов Сухого 1 27.03.2019, 20:31

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Ранее от российских самолетов отказалась ирландская CityJet и намерена вернуть их России.

Мексиканская авиакомпания Interjet приостановила полёты 15 из 22 принадлежащих ей российских самолётов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал FlightGlobal.

Часть самолётов были переведены на хранение ещё в 2018 году. По информации издания, двигатели самолётов вышли из строя, а мексиканская авиакомпания не платит за их ремонт. Сообщается, что Interjet хочет вернуть Sukhoi Superjet 100 их производителю АО "Гражданские самолеты Сухого". Переговоры между компаниями якобы находятся в тупике. Официальный представитель Сухого заявил, что сотрудничество с Interjet продолжается.

В феврале этого года СМИ сообщили о том, что Ирландская CityJet – единственная европейская авиакомпания, эксплуатирующая российские самолеты Sukhoi Superjet 100, отказалась от их использования и намерена вернуть России.

Сейчас Россия производит пассажирские лайнеры Sukhoi Superjet 100. Перевозчики жалуются, что эксплуатация самолёта затруднена из-за низкого налёта. В 2017 году в России самолеты этого типа летали в среднем 3,3 часа в сутки по сравнению почти с 10 часами у конкурентов. Такой налёт делает эксплуатацию самолёта практически невозможной по модели лоукост-перевозчиков.

В 2011–2017 годах было выпущено 156 SSJ-100. Их крупнейший покупатель "Аэрофлот" (35 самолетов).